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Применение беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» в ударном варианте

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Распространяемое видео демонстрирующее применение тактического беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" в ударном варианте в ходе совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" 11 сентября 2021 года.

Сброс корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" в ударном варианте в ходе совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" 11.09.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Хотя к кадрам с самого видео на разных ресурсах ставится копирайт Министерства обороны Российской Федерации, однако первоисточник самого видео неясен и оно само копирайтов не несет. В аннотации телеканала "Звезда" говорится, что "ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" поддержали огнем и ударами с воздуха наступление мотострелковой дивизии и танковой бригады России и подразделений Армении и Белоруссии" (подразумеваются действия на полигоне в Мулино в НИжегородской области). Однако по другому предположению, видео снято на аэродроме в Калининградской области.

На видео аппарат с бортовым номером "007" сбрасывает два малогабаритных боеприпаса, которые, видимо, являются корректируемыми бомбами КАБ-20С разработки московского ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ), созданными в рамках НИР "Баллистика-2". Попадание боеприпасов не показано.

Напомним, что "Форпост-Р" является изготавливаемой АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) "русифицированной" локализованной модификацией БЛА "Форпост" - лицензионной копии израильского БЛА Searcher MkII, собиравшейся на УЗГА из комплектов израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) с 2010 года. В декабре 2019 года Министерство обороны Российской Федерации выдало УЗГА трехлетний контракт на поставку первых 10 беспилотных комплексов "Форпост-Р".

Видео:

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