Контракты на поставку БЛА «Форпост-Р» и создание тяжелого БЛА «Альтиус-РУ»

Как сообщил 5 февраля 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в течение трёх лет поставит в Вооруженные Силы Российской Федерации 10 разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Форпост-Р". Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко во время визита на УЗГА в Екатеринбурге в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" производства АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) во время заводских испытаний (с) Министерство обороны Российской Федерации

"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", - заявил замглавы военного ведомства, добавив, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку еще 18 данных комплексов.

Алексей Криворучко отметил, что "Форпост-Р" разрабатывается АО "УЗГА" в рамках работ по импортозамещению с использованием отечественных материалов и комплектующих изделий.

Замминистра обороны также напомнил, что этап заводских испытаний БЛА уже завершён, и в настоящее время разрабатывается программа его государственных испытаний.

Кроме того, заместитель главы военного ведомства добавил, что Минобороны России и УЗГА заключили контракт на создание обновлённой версии разведывательно-ударного БЛА "Альтиус".

"В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с БЛА большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами", - сообщил Алексей Криворучко.

Справочно:

"Альтиус-РУ" - окончательный облик БЛА созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата порядка шести тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

"Форпост-Р" - это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежним остались лишь внешние обводы.

Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем.

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса порядка 500 кг. Продолжительность полёта 18 часов высота до 6 тыс. м.

В свою очередь газета "Ведомости" опубликовала по данному поводу материал Ивана Сафронова и Алексея Никольского "Завод УЗГА получил заказы на военные беспилотники на сумму более 30 млрд рублей. Это загрузит предприятие до 2027 года", в котором говорится, что Министерство обороны Российской Федерации заключило контракты с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, принадлежит дружественным "Ростеху" акционерам) крупные контракты на разработку и поставку больших беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Как говорится в сообщении департамента информации Минобороны, об этом в среду при посещении УЗГА заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в декабре 2019 г. был подписан контракт на 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р". Он уточнил, что этап заводских испытаний БЛА уже завершен, а в данный момент разрабатывается программа его государственных испытаний. В 2020 г. ведомство планирует заключить сделку на поставку еще 18 таких комплексов.

Два контракта загрузят УЗГА на всю госпрограмму вооружения до 2027 г., говорит источник "Ведомостей" в авиапромышленности: всего военные получат 28 станций управления и 84 беспилотника на сумму около 30 млрд руб. В ходе заводских испытаний БЛА во второй половине 2019 г. летный образец совершил свыше десятка полетов, подтвердив характеристики, программа госиспытаний рассчитана на несколько месяцев, а по их окончании УЗГА приступит к серийному производству "Форпоста-Р", говорит он. Передача первых серийных машин в войска возможна в конце 2020 - начале 2021 г., считает человек, близкий к Минобороны.

"Форпост-Р" - "русифицированная" модификация БЛА "Форпост", лицензионной копии израильского БПЛА Searcher MkII, собираемой на УЗГА из комплектов израильской компании IAI с 2010 г. По словам источника в Минобороны, в новом "Форпосте" от предыдущей модификации остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские аналоги. Главное, что на "Форпосте-Р" установлена российская гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) наблюдения, отмечает человек, близкий к военному ведомству: по результатам войны в Сирии было установлено, что израильская ГОЭС MOSP-3000 устарела и не отвечает требуемым характеристикам. Ей на замену было создано два типа ГОЭС - ГОЭС-4 (разработана в НПП "Авиационная и морская электроника") и ГОЭС-540 (разработка Уральского оптико-механического завода). Обе получились компактными, что позволило сохранить массу БЛА в пределах 500 кг, говорит человек в авиапромышленности. Поставляемые Минобороны "Форпосты-Р" планируется оснащать именно ГОЭС-540, утверждает он. ГОЭС-4 в перспективе может быть использована для поставок инозаказчикам.

Криворучко также заявил о заключении в декабре 2019 г. контракта на опытно-конструкторские работы по созданию разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус". Это аппарат весом 6 т и "большой продолжительности полета [до суток], нового поколения, оснащенный комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способный взаимодействовать с пилотируемыми аппаратами", сказал замминистра.

По итогам эксплуатации, в том числе в Сирии, военные выявили наиболее необходимые им БЛА, в их числе оказался и "Форпост", говорит редактор портала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. УЗГА удалось в условиях санкционных рисков решить проблемы импортозамещения для "Форпоста". Высотный аппарат большой продолжительности полета с ударными функциями, такой как "Альтиус", тоже остро необходим военным, но его разработка может занять несколько лет, говорит эксперт.