Оригинал взят у коллеги dambiev в В состав ВМС Тайваня вошел головной ракетный корвет-катамаран проекта Tuo Jiang II

9 сентября 2021 года на военно-морской базе Чжунчжэн ВМС Китайской Республики (Тайвань) в Суао (уезд Илань), в присутствии президента Китайской Республики Цай Инвэнь прошла церемония ввода в состав тайваньских военно-морских сил головного ракетного корвета-катамарана "Tajiang" улучшенного проекта Tuo Jiang II (бортовой номер 619).

Одновременно на этой военно-морской базе прошла церемония ввода в состав ВМС Тайваня второго минного заградителя проекта Min Jiang (с автоматизированной системой постановки морских мин). 4 декабря 2018 года тайваньские СМИ подтвердили, что компания Lung Teh Shipbuilding выиграла тендер на строительство 11 корветов улучшенного проекта Tuo Jiang II и 4 минных заградителей проекта Min Jiang . Тайваньские СМИ окрестили корветы-катамараны как "убийцы авианосцев", имея ввиду противостояние растущим ВМС НОАК. Первые три корвета-катамарана должны быть введены в состав ВМС Китайской Республики к 2022 году. На корабль водоизмещением 685 тонн установлены модернизированные ПКР Hsiung Feng III, которые имеют маршевую скорость полета около 3М и дальность стрельбы до 150-180 км.