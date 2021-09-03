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РИА Новости

Пресс-секретарь Путина Песков: саммит в Женеве запустил переговоры по контролю вооружений

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия и США по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и вопросы, которые не сдвинулись с места, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается итогов Женевы, наверное, важно констатировать, что запущен и идет процесс по контролю над вооружением, все-таки консультации начались, это длительный процесс, но первые шаги уже сделаны. Запущен также процесс консультаций по кибербезопасности. Это тоже очень позитивный факт", - сказал Песков на вопрос, можно ли подвести какие-то итоги спустя несколько месяцев после переговоров.

"Но в то же время, конечно, есть и целый набор вопросов, которые никак не сдвинутся с места. Мы с вами говорили о российских заключенных, которые удерживаются в американских тюрьмах. Захваченная в нарушение международного права российская загрансобственность на территории США. И ряд еще вопросов, пока там никакого движения нет", - добавил Песков.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
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