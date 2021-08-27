Уроки имперских войн: или безопасность неделима, или ее просто нет (Časopis argument, Чехия)

Бегство НАТО из Афганистана во главе с США — грандиозный провал. Это уже мало кто скрывает. Вот и чешский автор пишет, что СССР уходил из страны хотя бы достойно, с поднятыми боевыми знаменами, а американцы и другие члены альянса бегут, как испуганные паршивые псы. Но винить во всем только Байдена — трусливое лицемерие. Надо смотреть правде в глаза.

Эдуард Хмелар пишет об уроках, которые преподали нам имперские войны США и исторический провал НАТО в Афганистане.

Чешский президент Милош Земан в интервью изданию "Блеск" подтвердил информацию, которую известна нам давно, но ее важность заключается в том, что впервые ее озвучил высокопоставленный политик и государственник. Земан рассказал кое-что о переговорах на саммите НАТО. По его словам, "американский президент скомандовал, и все притихли. Никто кроме меня не протестовал. У этих людей склоненные головы, и они ничего не говорят. Очень печально". Я напомню, что подобное несколько дней назад изданию "ДеникН" сказал и бывший премьер Словакии Микулаш Дзуринда: "Я скажу откровенно. Не я принимал решение. Решение принимали американцы. От нас потребовали только согласиться, то есть от нас этого ждали. Американцы нас как бы просто проинформировали. Афганистан - американская идея. Наверное, единственным, кому американский президент удосужился позвонить заранее, был британский премьер. И то не для того, чтобы проконсультироваться с ним насчет этого решения, а просто для того, чтобы он знал все заранее. Так было заведено, и так остается поныне. Мы вынуждены с этим смириться".

Посол США как наместник империи

Делая подобное шокирующее признание, эти два политика руководствовались разными причинами. Американский политолог и стратег Джордж Фридман, с работами которого знакома чешская и словацкая общественность, в книге "Следующее десятилетие" предлагал Соединенным Штатам откровенно признать свой имперский статус. По его мнению, так проще будет справляться с вызовами грядущей эпохи. Какой бы высокомерной ни казалась нам эта идея, США уже давно ведут себя как империя. И как у любой империи у них есть свои глобальные интересы, но нет глобальной ответственности. Кроме того, у США есть свои прислужники. Микулаш Дзуринда хоть и возглавлял правительство суверенной Словацкой Республики, но служил, прежде всего, интересам империи. Как видите, он до сих пор искренне убежден, что так и должно быть. Со времен его первого правительства все члены правительства и высокопоставленные члены парламента должны быть в той или иной форме представлены американскому послу, зачастую еще до их назначения. На этих встречах им давали распоряжения о том, чего от них ждут Соединенные Штаты. Мне это подтвердили несколько бывших министров и председателей парламента, не скрывая отвращения к подобной практике. Но ни один из них не захотел рассказать об этом публично. За исключением одного человека. Как-то Милош Земан выгнал американского посла из Пражского града и сообщил ему, что если он продолжит попытки диктовать главе суверенного государства, что ему делать, он не будет желанным гостем в Пражском граде. За это Милош Земан поплатился: против него устроили массовые демонстрации (кто хочет, пусть верит, что их организовали "гражданские инициативы"), но, будучи сильной личностью, он устоял. А вот в наших краях смельчака не нашлось. Некоторые члены первого правительства Дзуринды подтвердили мне, что в момент, когда получили запрос от правительства США на пролет американских военных самолетов через наше небо, бомбардировщики уже летели через Словакию в Югославию. Так минимум на несколько минут мы превратились в бесправную провинцию. Посол США в роли наместника империи даже не делал вид, что намерен с нами вести переговоры. Он просто предложил, напомнив о наших желаниях, вступить в НАТО, и его предложение прозвучало, как ультиматум.

НАТО бездонная дыра, куда проваливаются деньги

Земан возмутился по другой причине. Ввиду многих обстоятельств я считаю чешского президента очень прозорливым политиком, но во внешней политике он зачастую буквально отталкивающе воинственен. Это подтвердил и бывший чешский левый премьер Владимир Шпиндла. Он рассказал, что именно поэтому не поддержал кандидатуру Земана на пост главы государства. Шпиндла не хотел, чтобы в Пражском граде сидел человек с такими воинственными взглядами. Земан поддерживал все американские имперские войны, начиная с бомбардировок Косово вплоть до оккупации Афганистана. Он настроен резко против Израиля и нередко с расистской ненавистью говорит о палестинцах. Все из-за его болезненной ненависти к исламу, о котором он высказывается до ужаса некомпетентно. Не различать "Братьев-мусульман" и "Аль-Каиду" (террористические организации, запрещены в России - прим. ред.) это все равно, что не различать Христианско-демократическое движение и Ирландскую республиканскую армию. Земан просто ничего не понимает. В его глазах все мусульмане - потенциальные террористы. О мусульманском мире у него тоже слишком искаженные представления (все равно что не видеть разницы между русским православным патриархом и римско-католическим папой, между коптскими христианами и шведскими протестантами, между испанской инквизицией и чешскими гуситами). Земан просто не понимает, что за 20 лет даже "Талибан" изменился, что вся ситуация изменилась за эти 20 лет, и хочет воевать там дальше, хотя не может сформулировать ради чего. Точно так же он смотрит и на НАТО. Его критика Североатлантического альянса основана не на пацифизме. Он просто хочет сделать эту машину для убийств более эффективной. "Военная организация, которая не воюет, теряет смысл", - сказал как-то Земан. Почти то же в свое время сказала американский Госсекретарь Мадлен Олбрайт: "Зачем нам армия, если мы ее не применяем". Оба эти циничные заявления - хрестоматийная квинтэссенция милитаризма.

Но чешский президент умеет быть очень рациональным. Когда он спросил, неужели мы думаем, что, отправив несколько солдат в Прибалтику, мы кого-то напугаем, Земан попал точно в яблочко. То же ему удалось, когда он отметил, что "НАТО - молох, в который мы вбухиваем деньги, но своих целей он не выполняет". Именно так. Милош Земан понял то, что кое-кто из нас поняли уже очень давно: бюджет альянса - это черная дыра. В прошлом году Чехия выделила на оборону "всего" 1,3% ВВП, тогда как Словакия инвестировала в вооружение 2%. Глава чешского государства предлагает уменьшить и эту сумму. Правда, я сомневаюсь, что он искренне этого хочет, но просчитал он верно: что-то тут не так. Если Россия способна обеспечить свою оборону с бюджетом в 11 раз меньшим, чем оборонный бюджет США, значит, наши вооруженные силы неэффективны. Поэтому Милош Земан предлагает реформу НАТО. Но разрабатывать ее нужно не в Соединенных Штатах, которые, по его словам, утратили престиж, а в Европе. Но представим, кто сегодня на европейской арене может быть партнером Милоша Земана в разработке реформы Североатлантического альянса. Немцам и французам предстоят выборы. Поляки и венгры за такое дело не возьмутся. Меня совсем не удивляет, что словацкий президент Зузана Чапутова относится к числу тех, кто, говоря словами Земана, склонили голову и ничего не говорят. От нее и не ждут глубокомысленных заключений. После каждого кризиса НАТО Брюссель заявляет, что европейскую оборону нужно сделать более автономной. Вот и теперь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен получить "стратегическую автономию" и перестать быть "дочерним предприятием" Соединенных Штатов. Пустые слова, хотя они и перекликаются с мнением Земана о том, что НАТО не должен обслуживать интересы американцев. Да, не должен, но с самого начала альянс служит именно для этого.

Глубочайший кризис НАТО в истории

Провал в Афганистане - глубочайший кризис Североатлантического альянса в его истории. СССР уходил из этой страны хотя бы достойно, с поднятыми боевыми знаменами, а мы бежали, как испуганные паршивые псы. Если финансовый кризис 2008 году положил конец однополярному экономическому порядку известному как Вашингтонский консенсус, то провал 2021 года знаменует конец военного Pax Americana ("Американского мира"). Последствия могут быть страшными, и большинство людей их еще не осознают. Произошел перелом, и мы выберемся из этой ямы только тогда, когда наконец начнем говорить правду и забудем этот фальшивый "новояз", который мы пестовали на протяжении трех десятилетий. Перефразируя бывшего премьера Венгрии Дьюрчаня, представители стран-членов НАТО врали утром, врали днем и врали вечером. Вся стратегия безопасности после 1989 года пошла в неверном направлении.

Прежде всего потому, что международное сообщество отклонилось от принципов Парижской хартии для новой Европы 1990 года. В ней все европейские государства, а также Советский Союз, США и Канада согласились с тем, что безопасность неделима и что нельзя укреплять безопасность одних в ущерб другим. Но вместо этого победила отжившая свое модель эксклюзивного военного блока, который наращивает вооружения и обостряет конфронтацию. После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне мало кто из нас предупреждал об опасности "войны с террором", называя это глупостью, которая может вылиться в перманентный конфликт. Буш мечтал об экспорте демократии в мире, а Байден в недавнем телеобращении неуклюже наврал, сказав, что США никогда не стремились построить демократию в Афганистане. Однако во лжи его уличает сам Буш, который много раз повторял, в том числе в своих мемуарах, что "принципиальной американской целью в Афганистане было построение демократии". Тут я превозмогу в себе историка и не стану подробно говорить о том, что Буш совершил ту же ошибку, которую совершил Наполеон, разворотивший Европу под предлогом экспорта демократии. Вообще со времен похода Колумба в Америку и последующего колониализма Запад только и делал, что агрессивно пытался переделать другие цивилизации на свой лад с позиции хозяина. Лучше я остановлюсь кое на чем более конкретном.

Я считаю американцев тиранами

Поколения наших внуков будут ужасаться тому, как мы могли жить в такой огромной наивной лжи и как вообще было возможно, чтобы мощнейшая империя, когда-либо существовавшая на этой планете, располагала такими ничтожными стратегами. Это из-за них война в Афганистане принесла главным американским противникам самое современное оружие, а Война в Ираке создала "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.). Это они сами усилили позицию своего главного конкурента в регионе - Иран. Это они уничтожили войной в Ливии функционирующее государство, которое играло важную роль в сдерживании потока мигрантов из Черной Африки. Винить во всем этом Байдена - трусливое лицемерие. Провал в Афганистане не сиюминутное последствие индивидуального решения Байдена. Это прямое следствие десятилетий войн и дестабилизации мира, которыми занимались США. 20 лет мы прожили в рамках войны Буша с терроризмом, которую Пентагон мог обозвать как угодно. В какой-то момент (лет через пять после начала вторжения) "Талибан" предложил афганскому президенту Хамиду Карзаю переговоры. Они поставили условие. Если их лидера не убьют и не отдадут под суд (для них была приемлема некая форма домашнего ареста), они были готовы начать диалог о том, какой будет их роль в новом Афганистане. Карзай был одним из самых коррумпированных представителей новой афганской элиты, но одну вещь он понял очень быстро. Если он не предложит "Талибану" какое-нибудь политическое будущее, талибы продолжат борьбу и террор. Он был готов принять условия "Талибана". Но их категорически отвергла администрация Буша с ее фанатичным лозунгом "Никаких переговоров с террористами". Так американцы продолжили разрушительную войну еще на 15 лет. Она унесла еще сотни тысячи жизней.

Не только Белый дом и Пентагон, но и широкая американская общественность до сих пор не согласилась с тем, что США способствовали дестабилизации Афганистана не с осени 2001 года, а с 80-х годов, косвенно участвуя в войне с СССР. И хотя Соединенные Штаты и их союзники с пеной у рта рассуждали о свободе (сегодня остается лишь горько посмеиваться над безумными лозунгами того времени вроде "В Кабуле борются и за Братиславу"), они никогда не поступали так, чтобы афганцы поверили: цель этой войны - защитить их жизни. Напротив, они перестали видеть различие между жизнями афганских союзников и афганских врагов. С самого начала они не понимали эту страну, ее динамику, сложные отношения между людьми, которые воевали за "Талибан", помогали "Талибану" или просто пытались как-то выжить. Когда стало понятно, что американцы убили больше мирного населения, чем "Талибан", вооруженное повстанческое движение для афганцев превратилось в лучший вариант, чем коллаборационизм с американскими оккупантами. Лауреат Нобелевской премии мира президент США Барак Обама извинился за убитых мирных жителей всего один единственный раз: в январе 2015 года, когда его беспилотник по ошибке убил американского и итальянского заложника. Но Обама так никогда и не извинился за массовые убийства афганского мирного населения. Американский репортер Спенсер Акерман в своей книге "Господство террора", за которую он получил Пулитцеровскую премию, рассказывает истории конкретных людей, которые пережили нападение дронов или потеряли из-за них близких. Одному из них, пакистанскому парню Фахиму, во время нападения было 13 лет. Его большая семья собралась в доме на семейное торжество. При взрыве он потерял глаз, получил серьезные ожоги и лишился всех своих родственников. Когда он вырос, он попытался добиться в американском посольстве хотя бы формального признания того, что случилось, что произошла ошибка и что об этом сожалеют. Но никаких извинений он так и не дождался. И таких историй тысячи. На Западе Обаму считают симпатичным президентом, который улучшил медицинское обслуживание для американцев. Но этот парень и его афганские друзья придерживаются другого мнения: "Если где-то есть список величайших тиранов, то среди них есть и имя Барака Обамы".

Конец "бесконечных войн"

И еще кое-что. США обвиняют афганцев в коррупции, но правда в том, что они сами их коррумпировали. Крали там все. Крали командиры, из-за чего солдатам не хватало на бензин, боеприпасы и довольствие. Полиция сажала людей, чтобы получить выкуп у местных семей и таким образом возместить отсутствующее довольствие. Неправительственные организации лицемерно морализируют о правах женщин, как будто эта война за право ходить в школу, как будто не умирают десятки тысяч человек, на которых всем наплевать. Все лицемерно молчат об изнасиловании афганскими чиновниками маленьких мальчиков, которых им поставляли полицейские и солдаты с молчаливого согласия оккупационной администрации. Эта мерзость только подпитывала талибское сопротивление. Повсюду одна видимость. Видимость учений, видимость контроля над государством, видимость органов власти, судов, которые вместе с полицией участвовали в организованной преступности, видимость вооруженных сил.

Когда Байден объявил о "конце бесконечных войн", многие даже не заметили эпохальности момента, восприняв это как нечто неизбежное. И только Тони Блэр выпалил, что это "идиотский лозунг". В справедливом мире этот мерзавец, который своими преступлениями лишил жизни сотни тысяч людей, получил бы пожизненное. Но в нашем мире он нагло посмеивается над нами. Пока. Старый порядок еще не ушел. СМИ еще по-прежнему искажают реальность, крича о хаосе в кабульском аэропорту и нескольких погибших, хотя на большей части Афганистана тишь и благодать. При этом СМИ остаются безучастны к гражданской войне и голоду в Йемене. Европейский Союз не проявляет ни малейшего интереса к страданиям этих людей. Или к тому, что израильские оккупационные силы опять обстреляли ракетами границы сектора Газа и ранили 41 палестинца, включая 13-летнего мальчика, которого ранило осколком в голову, и он находится в критическом состоянии.

Но так продолжаться не может. Планета вынашивает перемены. Этот мир уже не может существовать так, как прежде. И мы должны говорить не только о реформе НАТО, но и о его смысле, и нам следует даже подумать о совершенно новой структуре безопасности, которая отвечала бы потребностям XXI века. Когда видишь, как американские солдаты стреляют в кабульском аэропорту по толпе, отталкивая своих друзей из Европы, чтобы первыми пробиться на вылет, то нетрудно представить, что было бы с нами в случае угрозы при таких-то союзниках. Когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает страны Европейского Союза принять у себя побольше афганских беженцев, создается впечатление, что она сошла с ума, потому что это она недавно сама создала новую волну беженцев, совершив ту же ошибку, которую совершила несколько лет назад Ангела Меркель. Это должно кончиться. Мы не можем поддерживать имперские войны, а потом разбирать за ними бардак и взваливать на себя бремя беженцев. Эта модель не жизнеспособна. Эти люди погибли напрасно, и теперь их смерти могут только подвигнуть нас к тому, чтобы мы помешали американскому империализму оправиться и набраться новых сил. Мы не должны повторять ошибки и после одного трагического опыта бросаться под новым предлогом в другую войну. Напоминайте тем, кто принимает решения, об их просчетах. Не будем терять бдительность. Хватит уже имперских войн. Человечество истощено и нуждается в энергии для решения климатического кризиса. Людям нужны огромные ресурсы для устранения ущерба. Нам нужно разоружиться и построить новую глобальную архитектуру безопасности. НАТО устарел, и одной Европы уже не достаточно. Нужно объединяться всем. Или безопасность неделима, или ее просто нет.

Эдуард Хмелар (Eduard Chmelár)