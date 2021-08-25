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Sky News (Великобритания): Путин распорядился усилить флот атомными подлодками, но Кремль обещает не вмешиваться в афганский кризис

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Прибытие сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в Балтийск
Прибытие сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в Балтийск.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Россия намерена усилить ВМФ новейшим вооружением, в том числе модернизированными атомными подводными лодками. При этом, отмечается в статье, Кремль заверяет, что вмешиваться в кризис в Афганистане не будет. Существует ли хоть какая-то связь между заявленными в статье темами?

Владимир Путин активизировал усилия по модернизации российского флота, развернув строительство новых атомных подводных лодок. В понедельник Путин распорядился о строительстве двух атомных подлодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, наряду с другими боевыми кораблями в попытке оснастить страну "новейшим оружием" и построить "мощный и сбалансированный флот".

В ходе видеозвонка президент также позитивно оценил две дизельные подводные лодки и два корвета, строительство которых идет на верфях в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Путин сказал: "Мы продолжим наращивать потенциал российского военно-морского флота, развивать его базы и инфраструктуру, оснащать его современным оружием. Сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот". Это заявление прозвучало на фоне роста напряженности в отношениях с Западом - после аннексии Крыма в 2014 году отношения резко ухудшились.

Но при этом Кремль уверяет, что вмешиваться в кризис в Афганистане после захвата власти талибами не будет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в понедельник о встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности, посвященной последствиям "еще одной гражданской войны в Афганистане". После встречи, состоявшейся в рамках руководителей военных ведомств семи бывших советских республик (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) под руководством России, Песков уточнил: "Конечно, никто в эти события вмешиваться не собирается".

Россия установила мощное присутствие в Средиземном море - в том числе на базе в сирийском Тартусе. Недавно модернизированная база - единственный российский объект за пределами бывшего Советского Союза.

В своем обращении Путин добавил: "Мы продолжим демонстрировать российский флаг в стратегически важных районах океана. Многие из наших вооружений обладают возможностями, не имеющих аналогов в мире, а некоторые останутся непревзойденными еще долгое время".

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть аннексированный [Россией] Крым. Выступая на саммите "Крымской платформы", Зеленский призвал международных союзников поддержать его попытки вернуть Крым. Обращаясь к аудитории из представителей 30 стран - членов НАТО, украинский лидер пообещал "сделать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы.

"Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал Зеленский, предупредив, что Киеву нужна "эффективная поддержка на международном уровне". Он раскритиковал Россию за то, что та превратила Крым в "плацдарм для усиления своего влияния в Черноморском регионе".

Однако официальный представитель Кремля Песков назвал саммит "антироссийским мероприятием". Украина решила провести мероприятие, чтобы усилить давление на Россию в связи с аннексией Крыма, которую многие страны, включая Великобританию и США, признать отказались и заклеймили незаконной.


Сиба Джексон (Siba Jackson)

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