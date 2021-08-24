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ТАСС

Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году

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Aurus Senat
Aurus Senat.
Источник изображения: Максим Зарецкий/ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров надеется, что в перспективе будет возможно применение водородных топливных элементов и в сфере авиации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает перейти к активной эксплуатации автомобилей Aurus к концу 2023 года, а в 2024 году начать поставки автомобилей и автобусов на водородном топливе на рынок. Об этом сообщил в понедельник глава министерства Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2021".

"Будем исходить из того, что к концу 2023 года мы должны перейти уже к опытной эксплуатации и начать с 2024 года поставлять уже на рынок не только Aurus, но и автобусы на водородном топливе", - сказал он.

Министр также выразил надежду, что в перспективе можно будет применять водородные топливные элементы и в сфере авиации. "Мы должны работать по наращиванию компетенций по электродвигателям, по батареям, повышать их емкости для того, чтобы обеспечить независимость перевозки либо на большие расстояния, либо по времени", - отметил он.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татария).

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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