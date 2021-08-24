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Известия.ru

Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Опытную партию новейших танков Т-14 «Армата» отгрузили для Министерства обороны России. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Среди новых образцов мы отгрузили в войска новейшие модернизированные танки Т-90М «Прорыв», опытную промышленную партию танков Т-14 «Армата», — сказал он в ходе пленарного заседания на форуме «Армия-2021».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» открылся в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке ранее в этот день. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники.

5 июля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Ранее, 26 февраля, источники в Минобороны рассказали «Известиям», что танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Также в феврале «Армату» впервые представили международным компаниям на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.


«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-мм пушки.

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