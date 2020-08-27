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ЦАМТО

"Вертолеты России" поставят Минобороны РФ два вертолета Ми-38

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Вертолет Ми-38Т
Вертолет Ми-38Т.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 26 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) заключил с Минобороны РФ контракт на поставку двух вертолетов Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках МВТФ "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот".

"Заинтересованность наших заказчиков в Ми-38 подтверждает правильность выбранной концепции, в которой он занимает промежуточный сегмент между Ми-26 и Ми-8. Минобороны РФ уже переданы два транспортно-десантных Ми-38Т, которые проходят опытную эксплуатацию в войсках, и я уверен, что гражданская версия вертолета также будет востребована благодаря выдающимся характеристикам по грузоподъемности, вместимости и безопасности полета", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

В феврале 2020 года первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности был передан компании "Газпромбанк Лизинг".

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой. Он производится на Казанском вертолетном заводе. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства, оборудованные пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха.

Основные элементы конструкции фюзеляжа Ми-38 выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали – из стали, титана и композитных материалов. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума.

Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Для отображения информации в состав приборного оборудования кабины пилотов включены пять цветных многофункциональных жидкокристаллических дисплеев. Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1200 км (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 т, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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