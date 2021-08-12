В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.

Контракт на поставку еще двух Ми-38 был заключен на форуме "Армия-2020".

"Сегодня в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38. До конца 2022 года мы передадим еще два вертолета", - сказал Богинский.

По его словам, судя по отзывам военных, эксплуатация первых машин проходит успешно.

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона DubaiAirshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.