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ТАСС

Роскосмос сравнит эффективность транспортного обеспечения МКС кораблями "Союз" и "Орел"

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести оценку экономической эффективности транспортно-технического обеспечения (ТТО) Международной космической станции (МКС) и перспективной Российской орбитальной станции (РОС) кораблями "Союз МС" и перспективными "Орлами", говорится на портале госзакупок.

"Ожидаемый результат этапа ОКР [опытно-конструкторской работы] - сравнительная оценка экономической эффективности миссий существующих и перспективных пилотируемых транспортных кораблей в части ТТО PC МКС и РОС [на примере ТПК "Союз МС" и ПТК "Орел"]", - говорится в техническом задании.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
Союз ПКК
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