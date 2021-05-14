Что ждет Россию в космосе

Москва допускает выход из проекта МКС и создание национальной станции

Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Речь идет о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции», – так Рогозин ответил одному из комментаторов на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса сообщил, что перед Ракетно-космической корпорацией «Энергия» поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. Рогозин также опубликовал видео создаваемого первого модуля – им станет научно-энергетический модуль, который предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова прозвучали слова о том, что «состояние МКС оставляет желать лучшего». В частности, станция нуждается в техническом обследовании, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций. От итогов этого обследования будет зависеть решение о дальнейшей судьбе МКС. В свою очередь, Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» предположил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году. Чем же можно объяснить подобные заявления?

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

В ноябре этого года МКС отметит 23-летие. Возраст солидный, периодические сбои становятся неизбежными.

21 апреля 2021 года руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил СМИ, что до 80% оборудования служебных и бортовых систем российского сегмента полностью выработали свой ресурс. Незадолго до этого в модуле «Звезда» произошла утечка воздуха: за 11,5 часа давление снизилось до 678 мм ртутного столба, тогда как на станции оно составляет 730 мм ртутного столба.

Сейчас согласовано финансирование и эксплуатация станции по 2024 год включительно, а также рассматривается дальнейший цикл продления до 2030 года.

В 2021 году к МКС планируется пристыковать российский 25-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Он встанет на место модуля «Пирс», который будет затоплен в Тихом океане. Помимо прочего, новый российский модуль полностью возьмет на себя функции «Пирса». Затем в конце 2021 года к российскому сегменту планируется присоединить узловой модуль с дополнительными стыковочными узлами.

На российском модуле МКС установят научный комплекс «Мониторинг всего неба», который в течение трех лет будет составлять точную карту расположения всех объектов на небесной сфере.

В 2024 году американская компания Axiom Space планирует пристыковать к модулю «Гармония» первый коммерческий модуль, а к нему – два других, и использовать их для космического туризма. После закрытия проекта МКС, модули планируется дооснастить независимой системой жизнеобеспечения, отделить и использовать как коммерческую орбитальную станцию.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

Казалось бы, все звучит хорошо и красиво, все идет по плану. Чего стоит один только модуль «Наука» – автономный, способный даже стыковаться к МКС в автоматическом режиме. Как у «Союзов» и «Прогрессов», ориентирование производится с помощью радиотехнической системы «Курс». Этим российская МЛМ отличается от зарубежных аналогов, но хватит ли у Роскосмоса сил и амбиций в дальнейшем воплотить концепцию автономных модулей, для присоединения или удаления которых больше не потребуется выходить в открытый космос? Ведь, к примеру, МЛМ должен был быть запущен даже не пять лет назад – в 2007 году. В течение этих лет – пока продвигалась бумажная работа и шла борьба за дальнейшее финансирование – «Наука» проходила доработку. В системах модуля дважды обнаруживалась металлическая стружка. Первый инцидент произошел в июле 2013 года – во время проведения работ она была в топливных трубопроводах. По версии специалистов, она могла появиться при работах по модернизации модуля в нулевых годах – тогда была перекроена вся конструкция «Науки». Считается, что после стыковки модуля со станцией эта стружка распространится по всей топливной системе и забьет клапаны. В конце концов, неисправность была устранена, и модуль отправился на заключительные испытания на Байконуре.

Бюрократическое урегулирование оттянуло срок начала испытаний, так что реальные работы с МЛМ начались лишь на рубеже 2016–2017 годов. Именно тогда металлическая стружка снова была обнаружена – на этот раз в сильфонных топливных баках модуля. Сильфоны – это устройства из тонкой, как фольга, стали, внешне похожие на меха гармони и разделяющие жидкую и газовую фазы внутри алюминиевого бака. С их помощью можно выдавливать азотом горючее или окислитель из бака и, наоборот, заново его заправлять. Присутствие инородных предметов в этой конструкции губительны для нее, а также гипотетически ставят под угрозу и саму МКС.

Поскольку коррекция орбиты станции производится российскими двигателями, металлическая стружка может проникнуть в топливную систему и вывести из строя ее клапаны. В этом случае станция не сможет увернуться от космического мусора, маневрирование среди которого уже давно превратилось в рутинный квест. Скорость космического мусора на орбите относительно других объектов может достигать 10 км/сек, то есть она в шесть раз превышает нижнюю границу гиперзвука. Можно только представить себе, какую колоссальную кинетическую энергию при таком раскладе несет даже крохотный болтик, если он способен пробить бронированную обшивку. Даже песчинка, влетевшая на скорости 7152 м/с в 14-миллиметровое стекло иллюминатора, оставляет заметные глазу трещины. Так что несложно предугадать, насколько серьезные последствия будут от контакта более крупного объекта со станцией.

«СДЕЛАЙ САМ»

Превращение околоземной орбиты в помойку, а также срывы сроков – это еще полбеды. Последнее время внимание смещается на сугубо национальные проекты.

Сейчас, в условиях очередной волны пандемии, каждая страна ищет способы сплочения своих граждан, национальный проект, особенно касающийся космоса, – идеальный инструмент. Во-вторых, меняется политическая конъюнктура: российско-американские отношения перекрываются железным занавесом 2.0. Сказывается и борьба США за сохранение роли гегемона, к которой в Вашингтоне успели привыкнуть после падения биполярной системы. Крупные геополитические игроки, заинтересованные в космических исследованиях, прекрасно ощущают давление в виде, к примеру, обвинений в адрес России и КНР – крупнейших космических конкурентов США – в создании «убийц спутников». Плюс к этому крайнее недоверие к нормативно-регулирующим проектам по космосу, предлагаемым Россией и Китаем. И это не говоря уже о растущем с 2014 года военном напряжении, обильно сдобренном экономическими санкциями и политическим давлением. Мотив для работы в таких условиях сводится к минимуму – появляется необходимость делать что-то свое.

Как говорится, хочешь получить идеальный результат – сделай всю работу сам. 12 апреля 2021 года на совещании у президента Владимира Путина был задан курс на создание собственной орбитальной станции и отказ от использования МКС. Ранее в ходе совещания, проведенного во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев представил облик новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей. Как предполагается, новый проект, известный как Российская орбитальная служебная станция (РОСС), будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Однако упор будет на работу в автономном режиме – это снизит расходы на эксплуатацию и увеличит научную отдачу РОСС.

Начать развертывать станцию предлагается в период после 2024 года, при этом все модули будут доставляться с космодрома Восточный. Этот проект должен стать началом российской национальной космической программы, но все же надо признать, что и российская ракетно-космическая промышленность пришла в упадок – даже у частной компании Илона Маска SpaceX в год больше гражданских запусков, чем у России. И это происходит на фоне появления новых космических игроков, которые не размениваются на орбитальную мелочь, а разыгрывают лунную карту. Таким игроком можно назвать Турецкую Республику, которая отметит свое 100-летие запуском лунной программы. Китай и Индия, не входящие в «закрытый клуб» МКС, также рассматривают выход за пределы колыбели человечества. А что же им может противопоставить Россия? На их фоне зацикленность на советских достижениях без развития современной космической программы как таковой выглядит позорно.

ИЗБЕЖАТЬ ПОЗОРА

Не секрет, что Роскосмос под руководством Рогозина все чаще становится объектом критики. Последние годы в трубу улетают огромные денежные суммы – чего стоят одни только нарушения в строительстве космодрома Восточный и связанные с ним уголовные дела. Даже Дмитрий Медведев в 2019 году заявил, что корпорации «хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году».

Годом позже уже и Владимир Путин критиковал Роскосмос за то, что не была своевременно утверждена программа создания сверхтяжелой ракеты «Енисей». А в марте 2021 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в Роскосмосе опять нашли нарушения – на сей раз они составили 30 млрд руб. Несмотря на все это, Рогозин все еще возглавляет Роскосмос. Казалось бы, в период до 2014 года еще можно было развить собственную космическую программу, подготовить технологическую почву, но руководство госпорпорации не сделало ничего в этом направлении. В связи с этим даже незаметно ускользнула монополия на доставку астронавтов на МКС. Уже совсем скоро нишу, заполненную «Союзами», займут американские пилотируемые корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. А это обернется многомиллионными убытками.

Таким образом, прямо сейчас наносится критический удар не только по РКК «Энергия», производящей космические корабли «Союз МС», но и по всей российской пилотируемой космонавтике, которая фактически финансировалась за счет международного сотрудничества. Если и дальше ничего не предпринимать, то в ближайшем будущем 12 апреля превратится из праздника в день позора, а знаменитая гагаринская улыбка станет немым укором в адрес тех, от кого зависит судьба российской пилотируемой космонавтики.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.