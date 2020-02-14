Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом

Николай Севастьянов — о разработке сверхтяжелой ракеты и нового пилотируемого корабля "Орел" и строительстве новых модулей для российского сегмента МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" продолжает разработку сверхтяжелой ракеты и нового пилотируемого корабля "Орел", которые войдут в новую транспортную космическую систему, позволяющую летать к Луне и в дальний космос. Также корпорация ведет строительство новых модулей для российского сегмента Международной космической станции.

О статусе этих проектов, финансовом положении в компании, накопленных ранее в отрасли проблемах и путях их решения рассказал в интервью ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов.

- Расскажите об итогах деятельности "Энергии" в 2019 году.

- В 2019 году госкорпорацией "Роскосмос" осуществлено 25 космических запусков, 11 из которых прошли при непосредственном участии РКК "Энергия". РКК "Энергия" в 2019 году были изготовлены и запущены к Международной космической станции (МКС) четыре пилотируемых корабля "Союз МС" и три грузовых корабля "Прогресс МС". Кроме этого, были изготовлены и запущены спутник дистанционного зондирования Земли для Египта и спутник в интересах госзаказчика. После значительного перерыва в использовании разгонных блоков ДМ-03, изготавливаемых в "Энергии", с их помощью успешно выведены на целевую орбиту космические аппараты "Спектр-РГ" и "Электро-Л".

Кроме пусковой программы, в 2019 году предприятием был проведен большой объем работ по другим направлениям. Полностью выполнена программа эксплуатации российского сегмента МКС, обеспечены и выполнены все запланированные стыковки, посадки, выходы в открытый космос, эксперименты на орбите. Также в РКК "Энергия" велась разработка новых модулей МКС и нового пилотируемого транспортного корабля, автоматических космических аппаратов, нового разгонного блока для запуска на ракете-носителе "Ангара-5", ракеты-носителя полутяжелого класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя.

- На какой стадии находятся работы по новым модулям для МКС?

- В 2018 году из-за проблем с двигательной установкой работы по многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука" были вынужденно остановлены. В 2019 году по инициативе РКК "Энергия" подготовка к запуску МЛМ возобновилась. Сейчас модуль находится в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) им. Хруничева, где ведутся работы по его дооснащению.

В марте этого года МЛМ должны отправить на Байконур, где РКК "Энергия" совместно с ГКНПЦ предстоит большая работа по проведению заключительных комплексных испытаний и подготовке модуля к запуску на ракете-носителе "Протон-М". Узловой модуль "Причал" уже изготовлен и ждет запуска МЛМ

Особое внимание на предприятии уделяется созданию научно-энергетического модуля (НЭМ), который изготавливается по проектной и конструкторской документации РКК "Энергия". Модуль сложный, но он создает новые технологические возможности и необходим для развития пилотируемых программ. На базе технологий, которые разработаны для НЭМ, может быть создан российский сегмент окололунной станции.

- На каком этапе находятся работы по перспективному транспортному кораблю "Орел"?

- Разработка нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК), предназначенного для полетов в дальний космос, в том числе на окололунную орбиту, стала настоящим научно-техническим вызовом для специалистов "Энергии". После постоянных сдвигов сроков и организационно-технических проблем, практически остановивших проект, работа по ПТК активизировалась в прошлом году. Сегодня идет разработка конструкторской документации, началась подготовка производства.

Первое летное изделие планируется запустить в 2023 году на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный для отработки критичных технологий: это старт, орбитальные операции и безопасная посадка новой тяжелой капсулы на Землю

Второе летное изделие, где будет отработана система жизнеобеспечения, планируется запустить в беспилотном варианте в 2024 году к МКС. Запуск с экипажем на борту и стыковку с МКС планируется провести в 2025 году на втором летном изделии.

- Какие работы в "Энергии" ведутся в направлении создания спутников?

- По направлению автоматических космических систем в установленные сроки создаются космические аппараты в интересах госзаказчика. Большой технологический прорыв РКК "Энергия" осуществлен при создании спутников ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли - прим. ТАСС). Спутник, запущенный в феврале 2019 года в интересах Египта, принят заказчиком в эксплуатацию. Это направление имеет хорошую перспективу для космического рынка.

Направление автоматических космических систем, технологическое начало которому в РКК "Энергия" положено спутниками "Ямал", разработанными по заказу "Газпрома" и показавшими экономическую окупаемость космической деятельности, является для предприятия одним из основных.

- Какие перспективы у разгонных блоков ДМ?

- После пятилетнего перерыва РКК "Энергия" в 2019 году возобновила запуски разгонных блоков ДМ-03 на РН "Протон" с космодрома Байконур. Первый пуск 13 июля не только позволил запустить уникальную космическую лабораторию "Спектр-РГ", но и ознаменовал возвращение разгонных блоков РКК "Энергия" в космическую деятельность. Второй запуск, проведенный 24 декабря, спутника "Электро-Л" с разгонным блоком ДМ-03 на ракете "Протон-М", прошел без замечаний.

Необходимо отметить особую важность и перспективность работ по созданию разгонных блоков, которые должны обеспечивать запуски спутников на геостационарную орбиту на ракете "Ангара-А5" с космодромов Плесецк и Восточный.

После длительных задержек в предыдущие годы в 2019 году была завершена комплексная программа наземной экспериментальной отработки и изготовлен первый летный разгонный блок для "Ангары-А5", который доставлен в ноябре 2019 года на космодром Плесецк

- Как продвигается работа над проектом новой ракеты "Союз-5"?

- РКК "Энергия" определена госкорпорацией "Роскосмос" головной организацией по разработке космических ракетных комплексов полутяжелого класса "Союз-5" и сверхтяжелого класса (СТК). Разработка "Союза-5" идет полным ходом. Причем РКК "Энергия" отвечает по заказу Роскосмоса как за создание ракетного космического комплекса в целом, так и будет отвечать по заказу Казахстана за модернизацию технического и стартового комплекса "Зенит" на космодроме Байконур, предназначенного для подготовки и запуска ракет-носителей "Союз-5". Работы осуществляются в партнерстве с РКЦ "Прогресс" и ЦЭНКИ. Первая ступень РН "Союз-5" и технология ее производства будут использованы при создании ракеты сверхтяжелого класса.

В 2019 году РКК "Энергия" совместно с предприятиями кооперации - РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ, РКС, "Энергомаш" и другими - разработан полномасштабный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, включая ракету космического назначения сверхтяжелого класса и наземную космическую инфраструктуру на космодроме Восточный для подготовки и осуществления пусков ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Эскизный проект одобрен госкорпорацией "Роскосмос".

Первый пуск пилотируемого корабля "Орел" ракетой-носителем сверхтяжелого класса на окололунную орбиту должен быть осуществлен в 2028 году

- Какое сейчас финансовое положение РКК "Энергия"?

- Из-за больших убытков прошлых лет, которые получены РКК "Энергия" в период с 2014 по 2018 год по коммерческим проектам "Морской старт", EgyptSat и AngoSat, предприятие в 2019 году столкнулось с большими финансовыми трудностями. Из-за этих убытков мы должны привлекать дополнительные кредиты для обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Эти кредиты не относятся к производственной деятельности предприятия, и мы должны ежегодно выплачивать по ним проценты, уменьшающие прибыль, полученную от основной деятельности.

Кроме этого, в период с 2008 по 2018 год РКК "Энергия" были существенно сорваны сроки по целому ряду проектов, выполняемых по государственному заказу. По ним Роскосмос и Министерство обороны вынуждены выставлять штрафы.

С целью недопущения банкротства в прошлом году нами была разработана программа финансового оздоровления РКК "Энергия", которая была одобрена советом директоров РКК "Энергия" и правлением Роскосмоса.

Наблюдательным советом Роскосмоса в конце 2019 года поручено доработать программу финансового оздоровления РКК "Энергия" с учетом механизмов финансового оздоровления, которые планирует использовать правительство РФ для финансового оздоровления предприятий ВПК, таких как докапитализация предприятий, реструктуризация старых долгов и отсрочка выплаты штрафов.

Но главный источник выхода предприятия из финансового кризиса - это выполнение до 2025 года большой производственной программы, по которой РКК "Энергия" должны быть разработаны и изготовлены изделия новой космической техники, а также осуществлено более 60 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

- Каковы результаты производственно-экономической деятельности РКК "Энергия" в 2019 году? Удалось ли продвинуться по отношению к 2018 году?

- По отношению к 2018 году выручка РКК "Энергия" в 2019 году увеличилась на 20%. Если 2018 год был для РКК "Энергия" убыточным, то 2019 год закончили без убытков, несмотря на то, что пришлось выплачивать большие проценты по банковским кредитам, привлеченным на поддержание финансовой устойчивости предприятия.

Не все выполненные работы по госконтрактам были актированы в 2019 году, хотя были выполнены и предъявлены госзаказчику. Из-за длительности процедур приемки по госконтрактам, чтобы актировать работы в конце года, необходимо выполненные работы предъявлять начиная с середины года.

- Вы уже были руководителем РКК "Энергия" в 2005-2007 годах. У вас тогда не сложились отношения с руководством Федерального космического агентства. А как вы оцениваете отношения с Роскосмосом сейчас?

- К сожалению, тогда мне пришлось уйти из РКК "Энергия". Прежнее руководство Федерального космического агентства не поддержало предложение РКК "Энергия" по созданию новой космической техники, которая в итоге должна была обеспечить самоокупаемость космической деятельности.

Тогда всем казалось, что советские технологические заделы будут вечно конкурентоспособными. И действительно, что касается пилотируемой космонавтики, почти десять лет наши зарубежные коллеги использовали и оплачивали услуги пилотируемых кораблей "Союз", пока не разработали свои собственные пилотируемые корабли.

В итоге, как мы сейчас видим, было потеряно время, потеряна конкурентоспособность российской космической техники и накоплены большие финансовые проблемы

Но главное - из отрасли ушло много профессиональных кадров, которые имели опыт разработки новой космической техники. Остались в основном специалисты, которые воспроизводят и эксплуатируют космическую технику.

Действующий руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Олегович Рогозин нацелен на развитие российской космической отрасли. Он прикладывает, я бы сказал, неимоверные усилия, мобилизуя предприятия отрасли для достижения этой цели. К сожалению, за один-два года невозможно кардинально изменить то, что деградировало в течение предыдущих 10-12 лет. Но, если не ослаблять усилия по созданию новой техники, задачу вывода космической отрасли на новые технологические рубежи за пять-семь лет решить можно.

Я, безусловно, поддерживаю руководителя Роскосмоса в желании вывести российскую космическую отрасль на новый уровень и считаю, что это ему под силу.

- В январе в СМИ прошла информация о том, что у вас возникли конфликты со старым менеджментом РКК "Энергия" из-за утверждения новой структуры предприятия. Как вы прокомментируете эту информацию?

- Это объективная ситуация. Когда в прошлом году меня пригласил вице-премьер правительства РФ Юрий Иванович Борисов и предложил вернуться в РКК "Энергия" с целью вывода ее из кризиса, я, откровенно говоря, не планировал работать в РКК "Энергия". Ранее, в период 2005-2007 годов, мне уже приходилось выводить РКК "Энергия" из финансового кризиса. Конечно, за прошедшее время РКК "Энергия" стала другой организацией по отношению к тому, когда я ушел из нее в 2007 году. Хотя внешне кажется, что она выполняет те же работы. Но кризис просто так не возникает. Как правило, это есть результат деятельности людей.

Восемь месяцев я пытался исправлять ситуацию, не меняя руководящий состав и структуру предприятия. Но в итоге стало ясно, что надо менять распределение работ между руководителями, назначать новых, снимать часть полномочий со старых, иначе ситуацию не исправить

Конечно, не всех это устраивает. Люди хотят сохранить свои позиции, хотя не всегда справляются с работой. Но по-другому нельзя, руководитель по закону несет полную ответственность за деятельность предприятия, и он должен обладать полномочиями управлять персоналом.

Я думаю, сегодня большинство из старого руководящего состава уже адаптировалось к изменениям. Это позволит не только осуществлять стабильную деятельность, но и обеспечить устойчивое развитие РКК "Энергия".

- Какие, по-вашему, сегодня условия должны быть созданы, чтобы российская космическая отрасль опять заняла лидирующие позиции в мире в области космических технологий и систем?

- Главным условием развития сегодня является реализация начатых масштабных космических проектов, таких как создание новых средств выведения тяжелого класса "Ангара-5", полутяжелого класса "Союз-5", ракеты-носителя сверхтяжелого класса и нового пилотируемого корабля "Орел" для полетов в дальний космос. Большое значение для развития отрасли имеет коммерциализация космической деятельности, так как она является показателем полезности. Это, прежде всего, касается создания конкурентоспособных автоматических космических систем связи и наблюдения, которые могут и должны создаваться за счет внебюджетных инвестиций. Также необходимо развивать коммерциализацию пилотируемых полетов.

Но для решения этих задач сегодня не менее важно, чтобы была обеспечена кадровая стабильность. Если назначили новых руководителей, дайте им время для реализации новых проектов. За один-два года эти задачи не решить. На реализацию нового космического проекта нужно пять-семь лет. Это мировая практика.

Поэтому очень важно решить вопросы персональной ответственности и полномочий руководителей предприятий. В космической отрасли, начиная с Королева, Челомея, Янгеля, Глушко и других руководителей предприятий, которые создавали новую ракетно-космическую технику, успех в разработке космических проектов достигался тогда, когда главный конструктор обладал полномочиями руководителя предприятия, а руководитель нес ответственность главного конструктора, то есть это было одно лицо. При создании новой космической техники должно быть обеспечено единое организационно-техническое руководство. В новой разработке, как и в любом сражении, должно быть единоначалие. Только в этом случае можно не только добиться, но и спросить за результат.

Это является необходимым, но еще не достаточным условием для развития космической отрасли. В сложившейся ситуации, конечно, нужна поддержка правительства для финансовой стабилизации предприятий отрасли. За прошедшие десять лет многие предприятия по разным причинам, в том числе из-за неумелого управления, накопили финансовые проблемы, которые не дают предприятиям "встать с колен".

Выполнение этих условий позволит обеспечить российской космической отрасли лидирующие позиции в области создания новых ракетно-космических систем.

Беседовал Дмитрий Решетников