Министерство обороны России получило 26 танков Т-90М

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Нижний Тагил, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) 10 августа 2021 года сообщило, что выполнило контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации. В рамках государственного оборонного заказа поставлены в войска новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. О выполнении гособоронзаказа Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу доложил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в рамках Единого дня приемки военной продукции 10 августа.

Серийный танк Т-90М, изготовленный АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" для Министерства обороны России (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

- Подготовка и освоение серийного производства танков Т-90М на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний, - отметил Владимир Рощупкин.

Согласно другой публикации УВЗ, главный инженер предприятия Павел Слободяник уверен, что новое высокотехнологичное изделие в линейке продукции [Т-90М] - повод для праздничного настроения заводчан:

- В рамках выполнения ГОЗ в 2021 году УВЗ осуществил поставку изделий Т-90М в войска, - отмечает Павел Владимирович. - Это как абсолютно новые машины, так и Т-90А, модернизированные до уровня Т-90М. В рамках импортозамещения в танках установлены тепловизионные прицельные комплексы отечественного производства, которые намного превосходят импортные аналоги. Высокие скоростные характеристики, экономию топлива и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. производства ЧТЗ-Уралтрак. УВЗ завершил подготовку производства и освоение новейшего Т-90M, подтвердив высокие характеристики результатами квалификационных испытани

Со стороны bmpd укажем, что в докладе в ходе Единого дня приемки военной продукции 10 августа 2021 года исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин заявил, что "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц" - как можно понять по смыслу, имеются в виду поставки в первом полугодии 2021 года.

В свою очередь, заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции 10 августа сообщил, что в 2021 году армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Ранее 1 марта 2021 года УВЗ сообщило, что "отправило партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику" ("в войска" - подразумевается Министерство обороны Российской Федерации). Затем стало известно, что в марте эти танки в количестве восьми единиц поступили в состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в поселке Мосрентген (Новая Москва).

Можно предположить, что теперь УВЗ отчиталось о поставке дополнительных танков Т-90М, и что, наиболее вероятно, все поставленные в первом полугодии 2021 года 26 танков Т-90М пойдут на укомплектование танкового батальона 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) контракт на поставку первых 30 танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 должны были быть переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90, однако, по другим источникам, все танки Т-90М должны быть новой постройки.

По условиям контракта 2017 года, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактическая поставка первых 10 танков Министерству обороны в состав танкового батальона 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа была произведена только в апреле 2020 года. Еще одна партия танков Т-90М была поставлена туда же в ноябре 2020 года, и еще одна партия тогда же была поставлена в Казанское танковое училище.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90 (по другим данным, также нового производства), с заявленным сроком поставок в 2019 году. Видимо, сейчас речь идет о поставке в первом полугодии 2021 года танков по этому контракту.

28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.

Также сообщалось, что в 2020 году планировалось подписание нового контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.

Серийные танки Т-90М, изготовленные АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" для Министерства обороны России, 2021 год (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

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