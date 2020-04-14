2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия получила первые танки Т-90М

Как сообщила 13 апреля 2020 года пресс-служба Западного военного округа, в апреле в [1-ю] гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались первые поставки модернизированных танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Первые серийные танки Т-90М, переданные в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

"В Таманскую мотострелковую дивизию поступила первая партия танков Т-90М. Боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка - возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени", - отметил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий гвардейской танковой армией ЗВО также добавил, что в объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Также тренажеры для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

В гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение экипажей управлению, стрельбе и ведению боя на новейших танках Т-90М.

Cо стороны bmpd напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) контракт на поставку 30 танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако только в марте 2020 года УВЗ сообщил о завершении работ над первой партией этих танков и фактическая поставка их Министерству обороны началась только теперь.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90, с заявленным сроком поставок в 2019 году. Наконец, 28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.

Также сообщалось, что в 2020 году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.

Первые серийные танки Т-90М,переданные в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Видео на сайте ТАСС