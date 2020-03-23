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bmpd.livejournal.com

Изготовлены первые серийные танки Т-90М

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Как сообщил 19 марта 2020 года телеканал "Звезда", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" подготовило к отправке в Москву танки Т-90М "Прорыв". Боевые машины примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили "Звезде" на предприятии.

Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, март 2020 года (с) кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )

Всего 9 Мая по брусчатке Красной площади проедут пять типов танков. Помимо Т-90М это Т-34-85, Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, Т-80БВМ и Т-14 "Армата".

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

Cо стороны bmpd напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с НПК "Уралвагонзавод" контракт на поставку 30 танков Т-90М ("Объект 188М"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактически поставка их Министерству обороны будет начата только в 2020 году.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90, с заявленным сроком поставок в 2019 году. Наконец, 28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.

Также сообщалось, что в 2020 году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.

Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху и на отгрузке с головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, март 2020 года (с) кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )

Видео (с) ОТВ / ОТР:

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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