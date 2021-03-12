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27-я отдельная мотострелковая бригада получила восемь танков Т-90М

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Как сообщила 10 марта 2021 года пресс-служба Западного военного округа, партия из восьми единиц модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в [27-ю отдельную] Севастопольскую мотострелковую бригаду [1-й] гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Танки Т-90М, поступившие в состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в поселке Мосрентген (Новая Москва), март 2021 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

"Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя" - сообщил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

После принятия от представителей завода, танки пройдут подготовку для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л.с.

Со стороны bmpd напомним, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Нижний Тагил, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) 1 марта 2021 года сообщило, что "отправило партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику" ("в войска" - подразумевается Министерство обороны Российской Федерации). Именно эти танки, видимо, теперь и поступили в состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в поселке Мосрентген (Новая Москва).

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) контракт на поставку первых 30 танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 должны были быть переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90, однако, по другим источникам, все танки Т-90М должны быть новой постройки.

По условиям контракта 2017 года, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактическая поставка первых 10 танков Министерству обороны в состав танкового батальона 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа была произведена только в апреле 2020 года. Еще одна партия танков Т-90М была поставлена туда же в ноябре 2020 года, и еще одна партия тогда же была поставлена в Казанское танковое училище.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90 (по другим данным, также нового производства), с заявленным сроком поставок в 2019 году. Видимо, сейчас речь идет о поставке первой партии танков по этому контракту.

Наконец, 28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.

Также сообщалось, что в 2020 году планировалось подписание нового контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.

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