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Naked Science

В космической отрасли рассказали, кто мог просверлить дыру в корабле «Союз МС-09»

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Источник изображения: naked-science.ru

По словам высокопоставленного источника ТАСС в космической индустрии, дыру в обшивке «Союза МС-09» просверлили в условиях невесомости. При этом предполагаемый виновник не знал устройство аппарата.

«Таинственное» отверстие на борту корабля «Союз МС-09» появилось в 2018-м, однако история до сих пор имеет много темных пятен. Пролить свет на некоторые из них может заявление высокопоставленного источника ТАСС в космической индустрии.

По его словам, из восьми отверстий сквозным оказалось лишь одно. В случае с остальными, похоже, имели место «отскоки» сверла. Это может говорить в пользу того, что сверлили в условиях невесомости, когда не было нужного упора.

Одно из отверстий попытались сделать в шпангоуте корабля: это говорит о том, что сверлил человек, который не знает устройство аппарата. По словам собеседника агентства, повредить корабль в земных условиях не могли, так как в этом случае он не смог бы пройти тесты в вакуумной камере.

После инцидента российских космонавтов проверили на полиграфе. Астронавты NASA проходить тест не стали. Также, по словам источника, российские специалисты не имеют возможности изучить сверла на борту МКС на предмет наличия металлической стружки с корпуса аппарата.

Это не первые «слухи» о возможной диверсии. Якобы еще в 2018 году комиссия «Роскосмоса» узнала, что в случившемся может быть виновен кто-то из членов экипажа станции. Впрочем, российские власти не только не подтвердили эти данные, но и заявили, что бросать тень на российских космонавтов или астронавтов из других стран «абсолютно неприемлемо».

Напомним, давление на борту МКС упало 30 августа 2018-го. Анализ показал, что воздух уходит через отверстие, проделанное в бытовом отсеке корабля «Союза МС-09». В 2019-м в «Роскосмосе» заявили, что знают, откуда появилось отверстие, но не будут делиться информацией с общественностью.

«Союз МС-09»

Источник изображения: ТАСС

Космический корабль «Союз МС-09» запустили 6 июня 2018 года. К МКС отправились россиянин Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американка Серина Ауньон-Чэнселлор. Миссия стала 136-м пилотируемым полетом кораблей «Союз» с 1967-го.

На смену им создают принципиально новый корабль, который известен под наименованиями ПТК НП, «Орел» и «Федерация» (в последние годы обычно употребляют название «Орел»). Первый испытательный пуск в беспилотном режиме должен состояться в 2023 году. Предполагается, что аппарат сможет летать вокруг Луны до полугода.

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Страны
Германия
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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