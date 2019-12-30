Свободное падение

Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, "Роскосмос" прожигает наследие СССР

Уходящий год в космической сфере запомнился первыми полетами на околоземную орбиту американских пилотируемых кораблей и первой в мире мягкой посадкой на обратной стороне Луны, совершенной китайским аппаратом с луноходом на борту. Не обошлось и без печальных новостей — речь идет о завершении миссии ровера Opportunity, высадившегося на Марсе почти 16 лет назад. Об этих и других наиболее важных космических событиях уходящего года рассказывает "Лента.ру".

Пилотируемая космонавтика

В марте состоялась первая испытательная миссия к МКС в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Всего космический корабль Crew Dragon компании SpaceX находился в космосе пять суток, из которых четыре — пристыкованным к американскому модулю Harmony. Данная беспилотная миссия, основными целями которой стала проверка работы различных систем и оборудования Crew Dragon, признана успешной.

Crew Dragon у МКС Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

В пилотируемом режиме Crew Dragon должен полететь к МКС в первой половине следующего года. Успех этой миссии будет означать потерю Россией монополии в доставке астронавтов на околоземную станцию, начавшуюся в июле 2011 года после закрытия американской программы Space Shuttle, а также существенное сокращение поступлений в бюджет "Роскосмоса", который в настоящее время за каждое место для астронавта на советско-российском "Союз МС" получает от НАСА более 80 миллионов долларов. В настоящее время Россия отказалась от создания околоземной версии космического корабля "Орел" (бывшая "Федерация"), который бы заменил советские корабли семейства "Союз" с более чем полувековой историей, продолжив затянувшееся на второй десяток лет конструирование лунной версии летательного аппарата.

В отличие от Crew Dragon, другой американский пилотируемый корабль, Starliner от Boeing, в декабре в ходе своей первой миссии на околоземную орбиту не смог долететь до МКС. Причину этого следует искать в программной ошибке системы подсчета полетного времени Mission Elapsed Time (MET), в результате которой космический корабль израсходовал 25 процентов топлива, необходимого для миссии к МКС. Тем не менее оставшегося оказалось достаточно, чтобы через двое суток Starliner приземлился на территорию полигона ВВС США "Белые пески" в штате Нью-Мексико, как изначально и планировалось в конце миссии.

В Boeing заверили, что проведенный беспилотный пуск позволит (после обработки всех данных) успешно выполнить 80 процентов программы, запланированной в ходе первой тестовой миссии, а если бы на борту Starliner находились астронавты, то они смогли бы направить космический корабль к МКС. В связи с этим, как заметили многочисленные комментаторы, второй пуск Starliner мог бы стать пилотируемым. К такой точке зрения с осторожностью подходят в НАСА, уже выделившем американской компании более чем достаточное финансирование в рамках CCtCap. Также, обращая внимание на неудачи Boeing с самолетом 737 MAX, связанные с программным обеспечением, нельзя не заметить, что следующий старт Starliner в пилотируемом режиме проводить как минимум опрометчиво.

Луна

Уходящий год стал удачным для лунной программы Китая — в январе посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен. Таким образом Поднебесная стала первой в мире страной, высадившейся на обратной стороне Луны.

Пуск ракеты Long March 3B с лунной станцией состоялся в декабре прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, запущенный в мае прошлого года на ракете Long March 4C с Сичана и расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты).

Миссии других стран к Луне, проводимые в текущем году, оказались неудачными — в апреле израильский космический аппарат Beresheet разбился о поверхность спутника Земли, а в сентябре аналогичное произошло с индийской миссией Chandrayaan-2.

Марс

В феврале текущего года одним марсоходом на Красной планете стало меньше. Поскольку попытки обнаружить ровер Opportunity, связь с которым после пылевой бури пропала в июне прошлого года, оказались безуспешными, в НАСА решили завершить миссию. Наиболее вероятной причиной потери связи называется невозможность подзарядки солнечных батарей планетохода.

Одно из селфи Opportunity Источник изображения: Фото: NASA / JPL / Cornell / USGS / James Sorenson / Don Davis

Opportunity оказался на марсианском плато Меридиана в январе 2004 года. На поверхности Красной планеты ровер должен был проработать всего 90 суток. Основным результатом миссии Opportunity считается доказательство существования в древности на поверхности Марса водоемов, потенциально пригодных для жизни. В настоящее время на Красной планете работают единственный марсоход Curiosity, высадившийся в августе 2012 года в районе кратера Гейла, и стационарная геофизическая миссия Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight), оказавшаяся на равнине Элизий в ноябре 2018 года.

Астероиды

В ноябре японская межпланетная станция Hayabusa 2 покинула орбиту вокруг астероида Рюгу. До этого, в феврале и июле, зонд высаживался на поверхность этого небесного тела, а в апреле, находясь на его орбите, с высоты около 500 метров сбросил на него пенетратор со снарядом и зарядом взрывчатого вещества. Последняя операция, получившая название Small Carry-on Impactor Experiment (SCI), проводилась для определения эффекта, производимого на астероид С-класса столкновением с другим небесным телом, а также для сбора дополнительных образцов грунта. В настоящее время капсула с образцами грунта от Рюгу направляется к Земле.

Миссия Hayabusa 2 была запущена ракетой H-IIA 202 в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима (Япония). Рюгу космический аппарат достиг в июне прошлого года. В сентябре того же года пара мини-роботов, запущенных с зонда, совершила первую в истории успешную мягкую посадку на астероид, после чего передала фотографии и данные с его поверхности. Основной целью Hayabusa 2 называется исследование происхождения планет земной группы.

Также в текущем году продолжила свою работу американская миссия Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx), прибывшая к астероиду Бенну еще в декабре прошлого года.

Запуск обсерватории "Спектр-РГ"

Среди 24 пусков, которые "Роскосмос" произвел в 2019 году, особенно выделяется запуск российско-германской обсерватории "Спетр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма"). Ее запустили в июле после неоднократных переносов с космодрома Байконур (Казахстан) при помощи ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока ДМ-03. Данное событие имеет большое значение для российской космонавтики и науки по двум причинам. Во-первых, последняя крупная успешная российская космическая научная миссия — радиотелескоп "Спектр-Р" — запускалась страной более восьми лет назад (в июле 2011 года). Во-вторых, телескоп позволит составить полный обзор неба в рентгеновском диапазоне.

"Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Тем не менее нельзя не заметить, что более чем на половину ключевые системы обсерватории не являются российскими — конструктивно "Спектр-РГ" представляет собой многоцелевую служебную платформу "Навигатор" с размещенными на ней немецким eROSITA и российским ART-XC рентгеновскими зеркальными телескопами, причем последний получил зеркальные модули, изготовленные НАСА в Космическом центре Маршалла (США), поскольку российские зеркала для ART-XC оказались отполированы ненадлежащим образом и потому пригодились лишь для ресурсных испытаний.

Среди других научных миссий, запущенных в уходящем году в космос, стоит отметить европейский телескоп для поиска экзопланет CHaracterising ExOPlanets Satellite (CHEOPS), который со второй попытки был выведен на орбиту ракетой "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М", стартовавшими в декабре с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Андрей Борисов