Озвучена максимальная продолжительность полета космического корабля «Орел»

Перспективный российский космический корабль, который создают на смену «Союзу», сможет летать вокруг Луны до полугода. Общий срок службы аппарата должен составить не меньше пяти лет.

Россия продолжает разработку перспективного пилотируемого космического корабля нового поколения, постепенно раскрывая его характеристики. Как стало известно, «Орел» сможет летать вокруг родной планеты около года. В случае с Луной этот показатель должен составить полгода.

Общий сроки службы возвращаемого аппарата — десять лет. Для всего корабля, если проводить межполетное техническое обслуживание, срок службы составит не меньше пяти.

Корабль «Орел» (ранее известен как «Федерация») начали создавать в 2009 году. Согласно планам, первый испытательный полет в беспилотном режиме он должен выполнить в 2023 году. Пуск проведут с нового российского космодрома Восточный, используя ракету тяжелого класса «Ангара-А5». Первый пилотируемый старт намечен на 2025-й.

Сейчас у «Орла» появились потенциальные задачи (помимо снабжения МКС, от которой в обозримой перспективе могут отказаться): ранее Россия решила построить национальную орбитальную станцию, а совместно с Китаем она намерена исследовать спутник Земли.