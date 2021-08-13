Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс (Главред, Украина)

Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции республики на период до 2025 года. Цель документа состоит в широком информировании украинцев о политике государства по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО. Также Украина намерена противодействовать «агрессии России».

Власти намерены объяснить украинцам, почему интеграция Киева в НАТО — один из ключевых приоритетов внешней политики государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает организацию коммуникации между органами государственной власти и украинскими гражданами. Целью является донесение до украинцев сведений о ценности интеграции украинского государства в НАТО и выполнения реформ для реализации такой задачи.

Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, 11 августа, гарант подписал указ № 348/2021 "О стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины до 2025 года". Власти намерены разъяснить гражданам, почему вступление государства в Североатлантический альянс является важной задачей.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и гражданами для донесении каждому украинцу содержания и практической ценности членства Украины в НАТО, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - отмечается в сообщении.

Согласно планам Банковой, Стратегия должна предполагать широкоформатное информирование украинцев о политике государства по вопросам вступления Украины в коллективный блок безопасности Запада. Для этого планируется использовать учебные программы, подключать независимых специалистов и оценивать выполнение годовых национальных программ.

Реализация комплекса мер должна привести к том, что в украинском обществе возрастет уровень общественной поддержки курса Украины на вступление в Североатлантический альянс.

"Глава государства также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по воплощению утвержденной стратегии", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 30 июля в Украине приняли Стратегию внешней политики. В документе указано, что государство стремится в Евросоюз и НАТО, а также намерено противодействовать агрессии России.

Вступление Украины в НАТО

Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг жесткой критике Германию и Францию из-за вопроса интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году Берлин и Париж в последний момент отказали Киеву в предоставлении ПДЧ в Альянс, в результате чего спустя годы оказалась возможной российская агрессия. Государства поступили таким образом, так как не хотели "злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что среди стран Североатлантического альянса уже сложился консенсус, согласно которому они поддерживают вступление украинского государства в блок безопасности Запада. Однако Киев должен реализовать ряд реформ для успешного завершения пути интеграции в НАТО.

Андрей Ганжа