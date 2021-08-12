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Первые серийные машины украинского ракетного комплекса «Нептун» на шасси Tatra T815

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Украинская информационно-консалтинговая компания "Defense Express" опубликовала фотографии первых серийных машин украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", выполненные на избранным штатным для этого комплекса автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Данные машины комплекса "Нептун", изготовленные на шасси Tatra T815 в ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", должны быть продемонстрированы на военном параде в Киеве в честь 20-летия независимости Украины 24 августа 2021 года.

Серийная самоходная пусковая установка УСПУ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года (с) Defense Express / defence-ua.com

Напомним, что машины опытного образца берегового подвижного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", проходившего испытания в 2018-2020 годах, были выполнены на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8 (для пусковой установки УСПУ-360) и шасси КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 (для подвижного командного пункта РКП-360, транспортно-заряжающего машины ТЗМ-360 и транспортной машины ТМ-360). Однако очевидная неспособность ПАО "АвтоКрАЗ" к серийному производству современных шасси вынудила министерство обороны Украины выбрать для серийного исполнения комплекса чешское шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8 и бронированными кабинами. Шасси Tatra T815 производятся чешской компанией Tatra Trucks a.s., входящей с 2017 года в состав частного объединения Czechoslovak Group, принадлежащего семейству Стрнада.

Как уже сообщалось, в конце 2020 года министерство обороны Украины подписало с ГККБ "Луч" (входящим в состав государственного концерна "Укроборонпром") контракт на поставку в 2021 году для ВМС Украины первого серийного комплекта (дивизиона) комплекса РК-360МЦ "Нептун", все машины которого должны быть выполнены на шасси Tatra T815. Сейчас сообщается, что первый дивизион комплекса должен быть поставлен ВМС Украины в первом квартале 2022 года и заступить на боевое дежурство в середине 2022 года. Всего ВМС Украины планируют иметь три дивизиона берегового подвижного ракетного комплекса "Нептун". На вооружение вооруженных сил Украины ракетный комплекс "Нептун" официально был принят 23 августа 2020 года, а в марте 2021 года машины опытного образца комплекса (без ракет) были переданы министерству обороны Украины для учебных целей.

В состав одного дивизиона комплекса РК-360МЦ "Нептун" штатно входят 19 единиц техники - один подвижный командный пункт РКП-360 и по шесть единиц пусковых установок УСПУ-360, транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и транспортных машин ТМ-360. Все они теперь выполнены на шасси Tatra T815. На каждой пусковой установке УСПУ-360, транспортно-заряжающей машине ТЗМ-360 и транспортной машине ТМ-360 находятся по четыре противокорабельные ракеты Р-360 "Нептун" - таким образом, суммарный штатный боекомплект дивизиона составляет 72 ракеты.

Ракета Р-360 "Нептун" разработки ГККБ "Луч" является фактически клоном советской/российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса 3К60 "Уран". Ракета Р-360 имеет массу 870 кг при весе боевой части в 150 кг и оснащена стартовым твердотопливным ускорителем и маршевым турбореактивным двигателем МС-400 произведства ПАО "Мотор-Сич" (Запорожье). Маршевая скорость ракеты составляет около 900 км/ч, максимальная дальность стрельбы до 300 км. Система наведения сочетает инерциально-спутниковую коррекцию с активной радиолокационной головкой самонаведения АРГСН-05R миллиметрового диапазона разработки ООО "Радионикс" (Киев).

Всего, как сообщается, для участия в военном параде в Киеве 24 августа к настоящему времени изготовлено суммарно семь машин УСПУ-360, ТЗМ-360 и ТМ-360 на шасси Tatra T815.

Серийная самоходная пусковая установка УСПУ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года (с) Defense Express / defence-ua.com

Серийная транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года (с) Defense Express / defence-ua.com

Серийные транспортные машины ТМ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года (с) Defense Express / defence-ua.com

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