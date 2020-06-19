Первые испытательные пуски ракет украинского комплекса "Нептун" со штатной боевой частью

17 июня 2020 года украинском государственном полигоне Алибей в Одесской области были впервые произведены испытательные пуски противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" со штатной боевой частью. Был произведен двойной залповый пуск ракет Р-360 по двум морским целям (лихтерам-мишеням) на дистанции 80 км и заявлено, что обе цели были поражены.

Испытательный пуск с наземной подвижной пусковой установки опытного образца со штатной боевой частью противокорабельной ракеты Р-360 создаваемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" . Одесская область, 17.06.2020 (с) Defense Express

Предыдущие испытательные пуски ракет Р-360 без боевой части были произведены по морским целям 2 апреля (один пуск на дистанцию около 75 км), 25 апреля (два пуска), 27 мая (один пуск на дистанцию около 100 км) и залповый пуск двух ракет 29 мая (по двум целям на дистанции 85 и 110 км).

Генеральный директор Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев заявил после успешного испытания 17 июня:

- Это был заключительный этап целого комплекса испытаний комплекса "Нептун", где мы работали с боевыми изделиями. Испытания были успешны, оба изделия попали в цель. Условия испытаний целостного комплекса были разные. Температура, внешние колебания, метеорологические условия. Проверялось обеспечение работы связи на комплексе, полетного задания изделия и тому подобное.

Целями выступали корабли-мишени на расстоянии около 80 км. Условия пуска штатные. Как производитель мы готовы производить данные комплексы серийно и поставлять в вооруженные силы. Вопрос постановки на вооружение - это уже более юридический и бюрократический вопрос, который зависит от генерального заказчика.

Также он добавил, что КБ "Луч"уже начало работу над новой модификацией данного комплекса. Следующий шаг - изменение базы, а именно для воздушного и корабельного вариантов.

Разработка противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" осуществляется при головной роли ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Активная радиолокационная головка самонаведения ракеты Р-360 создана киевской компанией ООО "Радионикс".

5 июня директор ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" (которое должно производить твердтопливные ускорители для ракет Р-360) Леонид Шиман заявил, что запланирована поставка ракет для трех дивизионов берегового подвижного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Поражение плавучих мишеней опытными образцами со штатной боевой частью противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" в ходе испытания 17.06.2020 (с) Александр Турчинов

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