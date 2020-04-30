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Испытания украинских 122-мм реактивных снарядов «Тайфун-1»

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Как сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины, 29 апреля 2020 года на украинском государственном испытательном полигоне Алибей в Одесской области был проведен второй этап испытаний 122-мм реактивных снарядов "Тайфун-1" разработки ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" (Днепропетровск). Испытательные пуски ракет "Тайфун-1" были произведены на максимальную дальность (заявленная 40 км).

Опытный образец 122-мм реактивного снаряда "Тайфун-1" разработки ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" в ходе испытательных стрельб на украинском государственном испытательном полигоне Алибей в Одесской области, 29.04.2020 (с) www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Реактивные снаряды "Тайфун-1" предназначены для замены штатных реактивных снарядов в составе 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" и разнообразных клонов и дериваций этой системы (включая украинские "Верба" и "Берест"). Подобно большинству снарядов к БМ-21 современной разработки, "Тайфун-1" имеет максимальную дальность до 40 км. Снаряд оснащен осколочно-фугасной боевой частью масой 18,4 кг. На территории Украины производство реактивных снарядов к БМ-21 отсутствовало.

Первый этап испытаний реактивных снарядов "Тайфун-1" с пусками на небольшую дальность состоялся в 2019 году.

Судя по снимкам, для фиксации параметров полета реактивных снарядов "Тайфун-1" использовалась недавно импортированная Украиной современная баллистическая РЛС датской компании Weibel.

Сообщается, что КБ "Южное" также работает над созданием реактивных снарядов больших калибров - 220-мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган" и 300-мм "Тайфун-3" для РСЗО "Смерч". Кроме того, работа идет и над созданием высокоточной версии ракеты "Тайфун-1".

Ранее в последние дни на испытательном полигоне Алибей в Одесской области были произведены также 24 апреля три испытательных пуска 300-мм корректируемой ракеты "Ольха-М" для РСЗО "Смерч", а 25 апреля - два испытательных пуска противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Головным разработчиком двух последних изделий является киевское ГККБ "Луч".

Испытания 122-мм реактивных снарядов "Тайфун-1" разработки ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" на украинском государственном испытательном полигоне Алибей в Одесской области, 29.04.2020 (с) www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Использовавшаяся в ходе испытательных стрельб 122-мм реактивных снарядов "Тайфун-1" разработки ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" на украинском государственном испытательном полигоне Алибей в Одесской области импортированная Украиной баллистическая РЛС датской компании Weibel, 29.04.2020 (с) www.facebook.com/GeneralStaff.ua

(с) ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля"

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Страны
Дания
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Ураган РСЗО
Компании
КБ "Южное"
Луч КБ
Проекты
2020-й год
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