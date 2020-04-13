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Видео первого испытания украинской ракеты "Нептун" с установленной головкой самонаведения

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Украинская когсалтинговая компания Defense Express опубликовала официальное видео состоявшегося 2 апреля 2020 года на Государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области первого испытания противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).

Заявлено, что в ходе испытания ракета с инертной боевой частью успешно попала в плавучую мишень (лихтер с мишенной сеткой и установленными допонительными отражателями) на дистанции 75 км. На видео показан пролет ракеты через указанную мишенную сетку.

Момент попадания опытного образца противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения в мишенную сетку плавучей мишени в ходе испытания 02.04.2020 (с) Defense Express

До того все летные испытания ракеты комплекса "Нептун" осуществлялись без установленной АРЛГСН.Разработка противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" осуществляется при головной роли ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". АРЛГСН ракеты Р-360 создается киевской компанией ООО "Радионикс".

Видео (с) Defense Express :

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Проекты
2020-й год
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