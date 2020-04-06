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bmpd.livejournal.com

Первое испытание украинской ракеты "Нептун" с установленной головкой самонаведения

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Украинские источники сообщили, что 2 апреля 2020 года на Государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области было впервые произведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН). Заявлено, что в ходе испытания ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень (лихтер с мишенной сеткой) на дистанции 75 км. До того все летные испытания ракеты комплекса "Нептун" осуществлялись без установленной АРЛГСН.

Разработка противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" осуществляется при головной роли ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". АРЛГСН ракеты Р-360 создается киевской компанией ООО "Радионикс".

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Заявлено попадание ракеты "Нептун" в цель с дистанции 75 км, но денег больше не дают

В качестве мишени использовался лихтер пр.1635

2 апреля впервые в истории Украины новая противокорабельная ракета "Нептун" обнаружила цель с дистанции 75 километров.

Об этом написал в фейсбуке Юрий Бутусов.

Он отметил: "2 апреля, украинские инженеры и конструкторы добились выдающегося достижения! Впервые в нашей истории совершен пуск противокорабельной ракеты "Нептун" разработки "КБ "Луч" с включением активной радиолокационной головки самонаведения разработки компании "Радионикс" и впервые "Нептун" обнаружил и поразил цель на испытательном морском полигоне!"

Небезынтересно сравнить размеры отверстия в сетке и ракеты с развернутыми крыльями...

Пуск ракеты был совершен с дистанции 75 километров.

"Нептун" был снабжен инертной боевой частью, это первая демонстрация работы всех систем управления и наведения.

Над палубой лихтера в открытом море была натянута сетка для фиксации попадания, и ракета зашла точно в цель. На фотографии место попадания мы обвели маркером.

Выдающийся успех коллектива многих предприятий, во главе с нашим инженерным гением Олегом Петровичем Коростелевым. Наши деньги, деньги налогоплательщиков, не потрачены зря.

Ну а теперь о не радостном. Эти испытания проведены по программе и с финансированием 2019-го года.

В 2020-м году на проекты разработки ракет "Нептун" и "Вільха-М" производства "КБ Луч" государство на данный момент не выделило ни копейки.

Более того, до сих пор руководство "КБ "Луч" не ознакомлено с Гособоронзаказом-2020-го года и не знает, что ждет приоритетные ракетные программы.

Хотя у руководства "КБ "Луч" высшая форма допуска, но чиновники по-прежнему не знакомят инженеров со своими планами, отсутствует самое элементарное взаимодействие и коммуникация.

Руководство предприятия обеспокоено, что нет подтверждения финансирования по "Нептуну" и "Вільхе-М". В апреле завершается поставка первой серийной партии ракет "Вільха" в Вооруженные силы, в этой производственной программе свыше 20 предприятий "Укроборонпрома" и Министерства экономики.

Предприятиям надо строить дальнейшие производственные планы, сколько можно ждать от чиновников передачи Гособоронзаказа предприятиям?

В 2018-м и 2019-м годах ракетная отрасль работала успешно, потому что Гособоронзаказ согласовывался с предприятиями на этапе подготовки, передавался в конце февраля уже без неожиданностей в тексте, и в марте уже перечислялось финансирование. Сколько можно продолжать детские игры с Гособоронзаказом, сколько можно прятать документ и тасовать цифры? Сколько можно так тупить?

Если сорвете выполнение ракетной программы - общественность будет знать имена всех причастных.

А пока гордимся нашими успехами. И ждем, что они будут продолжаться.

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Страны
Украина
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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