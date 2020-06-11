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Украина планирует развернуть три дивизиона противокорабельного ракетного комплекса "Нептун"

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Украинская информационно-консалтинговая компания "Defense Express" в материале "Дано поручение поставить три дивизиона" Нептун "на боевое дежурство": директор Павлоградского химического завода", сообщает, что на украинском государственном предприятии "НПО" Павлоградский химический завод" (Днепропетровская область) в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов (твердотопливных стартовых ускорителей) для украинских противокорабельных ракет Р-360 комплекса "Нептун".

Противокорабельная ракета Р-360 (с твердтопливным стартовым ускорителем) создаваемого украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" (с) defence-ua.com

Как сообщил во время недавнего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод"директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ "Нептун".

"... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд министерства обороны... Это касается и "Нептуна", потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство", - заявил Леонид Шиман 6 июня во время посещения завода министром внутренних дел.

По предварительным данным, в состав дивизиона берегового противокорабельного комплекса "Нептун" входит 6 пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами, и соответствующее количество транспортно-заряжающих (ТЗМ-360) и транспортных машин (ТМ-360). В целом один дивизион вооружен 72 крылатыми ракетами Р-360 (по 4 ПКР на каждой из 6 машин - УСПУ-360, ТЗМ-360 и ТМ-360).

Таким образом, согласно заявлению Леонида Шимана, пока запланировано производство не менее 216 ракет для береговой версии комплекса, которыми вооружат три дивизиона РК-360МЦ, которые вместе насчитывают 24 пусковых установки. С учетом полного боекомплекта на базах хранения, количество заказанных ракет может быть в несколько раз больше (но также не исключено, что на самом деле Леонид Шиман имел в виду три боекомплекта для одного дивизиона РК-360МЦ. Так что интрига и секреты сохранены - ред.).

Напомним, в настоящее время наземный вариант ракетного комплекса "Нептун" проходит Государственные испытания с практическими пусками ракет по морскому мишеням. По первоначальному плану, они должны быть завершены во втором квартале этого года.

В частности, за последние два месяца (апрель-май) на Государственном полигоне вооруженных сил Украины Алибей было проведено три летных испытания, в ходе которых осуществили пуски семи крылатых ракет Р-360.

Были проверены возможности поражения морской цели на расстоянии около 100 км, испытания с созданием радиопомех для головки самонаведения ПКР и одновременный пуск двух ракет по различным мишеням, которые находились на расстоянии более 20 км друг от друга.

Противокорабельная ракета Р-360 (с твердтопливным стартовым ускорителем) создаваемого украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" (с) defence-ua.com

Противокорабельная ракета Р-360 и машины берегового подвижного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" - пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 (без контейнеров) и транспортная машина ТМ-360 (с) defence-ua.com

Береговой подвижный ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" во время первой презентации - подвижный командный пункт СКП-360, пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 (без контейнеров) и транспортная машина ТМ-360 (с) zgurets.com / defence-ua.com

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