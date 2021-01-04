Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку первого комплекта комплекса "Нептун"

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" 30 декабря 2020 года сообщил, что входящее в его состав ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", и министерство обороны Украины заключили контракт на поставку в вооруженным силам Украины в 2021 году первого комплекта (дивизиона) берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Это произойдет в рамках украинского Государственного оборонного заказа [то есть будет обеспечено бюджетным финансированием. - bmpd].

Противокорабельная ракета Р-360 (с твердтопливным стартовым ускорителем) украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (с) defence-ua.com

В пресс-релизе ГК "Укроборонпром" далее сообщается:

Согласно контракту, в вооруженные силы Украины поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижный командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартоввй и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющую сверхвысокие углы обзора и способную обнаружить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс".

На вооружение вооруженных сил Украины ракетный комплекс "Нептун" принят 23 августа 2020 года.

Со стороны bmpd укажем, что, как сообшалось ранее, по предварительным данным, в состав дивизиона берегового противокорабельного комплекса "Нептун" должны штатно входить шесть пусковых установок УСПУ-360 с 24 противокорабельными ракетами, и соответствующее количество (по шесть) транспортно-заряжающих машин (ТЗМ-360) и транспортных машин (ТМ-360). В целом один дивизион должен быть вооружен 72 противокорабельными ракетами Р-360 (по четыре ракеты на каждой из шести машин - УСПУ-360, ТЗМ-360 и ТМ-360).

Машины опытного образца украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" - подвижный командный пункт РКП-360, пусковая установка УСПУ-360, транспортная машина ТМ-360 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 (без контейнеров) (с) zgurets.com / defence-ua.com