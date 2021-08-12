The Sun (Великобритания): Россия предупреждает блок НАТО, что тот своими учениями провоцирует конфликт в Черном море

Автор, по-советски выражаясь, нагнетает. НАТО и партнеры всего-то навсего провели маневры «Си Бриз» в Черном море с участием 14 стран и каких-то там 30 кораблей. А Россия в ответ на это вспомнила о ракете, которую автор называет «самым страшным монстром в модернизированном ядерном арсенале Путина». И это вместо того, чтобы встретить НАТО с цветами!

Страх перед третьей мировой войной усиливается, так как Россия критикует НАТО, которая своими учениями в Черном море "провоцирует конфликт". Россия также готовит заключительные испытания своего ядерного оружия с гиперзвуковым носителем.

Российская критика прозвучала на фоне подготовки к завершающим испытаниям грозного гиперзвукового оружия Путина с ядерной начинкой, способного развивать скорость 25 500 километров в час.

Москва хвастается, что новая система вооружения может преодолевать американский противоракетный щит и способна разрушить территорию размером с Англию и Уэльс - либо с Техас.

Сегодня Россия подтвердила, что уже скоро начнутся испытания ее новой смертоносной гиперзвуковой ракеты весом 208 тонн, которую называют "Сатана-2".

Это неожиданное заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как более 2 000 военнослужащих и 30 кораблей, в том числе британских, приняли участие в черноморских учениях НАТО "Си Бриз 2021".

Первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования РС-28 "Сармат", которая принадлежит к пятому поколению, а на Западе получила название "Сатана-2", состоятся осенью.

А второй этап испытательных пусков пройдет до конца текущего года.

В новом пропагандистском видео этой ракеты показан плакат с хвастливой фразой о том, что "Сармату" "не нужна виза от Запада".

Эта ракета, развивающая скорость 25 500 километров в час, после проведения государственных испытаний станет самым страшным монстром в модернизированном ядерном арсенале Владимира Путина. Если испытания пройдут успешно, ракеты "Сармат" усилят российскую оборону уже в будущем году.

"Устрашающее" ядерное оружие

Министр обороны Сергей Шойгу сказал: "Летные испытания начнутся в этом году, и должны быть завершены в 2022 году. Первая партия должна поступить на вооружение стратегических ядерных сил в 2022 году".

Русские говорят, что данная ракета-носитель может доставить в любую точку земного шара разделяющуюся головную часть с боеголовками индивидуального наведения весом до 10 тонн, пролетев над Северным и Южным полюсами.

Как сообщила газета "Известия", ракета может следовать по непредсказуемой траектории и маршруту, что "существенно затрудняет ее уничтожение даже самыми современными системами противоракетной обороны".

"Сармат" также способен пролететь над Северным и Южным полюсами, "приближаясь к целям с направлений, не предназначенных для перехвата".

Шойгу заявил о проведении испытаний, посещая находящееся в Красноярске предприятие "Красмаш", где запланировано начать серийное производство новой стратегической ракеты "Сармат". Его сопровождал руководитель российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы увидели, что "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных видов оружия, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат"", - сказал Шойгу, являющийся близким союзником Путина.

Испытательные пуски планируется осуществлять из подземной шахты космического центра Плесецк в северо-западной части России. Ракеты должны поразить цели на Камчатке, находящейся на тихоокеанском побережье страны. Одно из испытаний могут провести на максимальную дальность, составляющую 18 000 километров.

На показанных ранее кадрах это "непобедимое" гиперзвуковое оружие появляется из шахты, делает паузу, как бы зависнув на мгновение над землей, а затем взмывает вверх и летит к цели в облаке белого дыма.

Сегодняшнее заявление о проведении испытаний прозвучало на фоне усилившейся напряженности между Россией и Западом. Говорят, Путин был зол, узнав, что завершившиеся 19 июля масштабные военно-морские учения возглавила Болгария.

К учениям на Черном море привлекли 14 членов и стран-партнеров НАТО: Албанию, Бельгию, Болгарию, Грузию, Грецию, Италию, Латвию, Польшу, Румынию, Испанию, Турцию, Украину, Британию и США.

Черное море обладает стратегической важностью для НАТО. "Альянс по-прежнему полон решимости обеспечивать безопасность на Черном море", - заявил заместитель официального представителя этой организации Пирс Казалет (Piers Cazalet).

Страх перед третьей мировой войной

После того, как Россия незаконно аннексировала Крым, НАТО наращивает своё присутствие в Черном море.

Корабли альянса регулярно действуют в этих водах в соответствии с нормами международного права, обычно патрулируя их восемь месяцев в году.

Однако директор Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил в четверг агентству "РИА Новости": "К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния".

"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации".

"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд".

Пилипсон выступил с этим предупреждением после того, как российские атомные подводные лодки с гиперзвуковым оружием на борту начали выполнять задачи по "глубокому проникновению", погружаясь в воды Атлантического океана на глубину свыше 500 метров.

2 августа портал The Sun Online сообщил, что Москва обвинила Соединенные Штаты в "чрезвычайно опасной угрозе" применить силу против боевых самолетов Путина в небе над Черным морем.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко резко ответил высокопоставленному американскому адмиралу, когда тот сказал, что бреющие полеты российских истребителей над кораблями НАТО "провоцируют нас выстрелить первыми".

Война слов между Россией и Западом продолжается, и есть опасения, что в перспективе серьезные конфликты будут разрешаться в космосе.

Уилл Стюарт (Will Stewart), Дебби Уайт (Debbie White)