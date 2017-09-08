Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)



Танки Т-90А во время репетиции военного парада в Москве

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Танки Т-90А во время репетиции военного парада в МосквеИсточник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Нынешняя напряженность между Россией и НАТО заставляет многих специалистов внимательно изучать этот вопрос, а также состояние военного арсенала и техническую оснащенность российской армии. Делается это ради того, чтобы лучше понять, какого рода угрозу может представлять эта страна.

Естественно, российские военные учения и аннексия Крымского полуострова заставляют многочисленных аналитиков из Пентагона задавать вопросы и оценивать темпы модернизации российских вооруженных сил, а также состояние армии, боевой техники и оружия этого военного гиганта.

Россия явно хочет показать, что она может создать противовес западному альянсу и сдержать его, но внимательный анализ нынешнего состояния российских вооруженных сил порождает сомнения в том, что она способна бросить реальный вызов НАТО в ходе затяжной тотальной войны.

Однако Россия продолжает добиваться успехов в военной сфере, и многие эксперты и аналитики из Пентагона выражают обеспокоенность по поводу построения сил НАТО в Восточной Европе, сомневаясь в том, что их достаточно для сдерживания российского вторжения.

Кроме того, экономические трудности России не помешали ей стремительно проводить модернизацию армии и увеличивать военный бюджет. Правда, стоит отметить, что сегодняшняя российская армия - это лишь малая часть того, чем обладал СССР на пике холодной войны.

Территория этого гиганта времен холодной войны и внешние границы заметно меньше, чем в 1980-е годы, однако сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот России стараются быстро развиваться, переходя в век информационных технологий и настойчиво создавая платформы нового поколения.

Российский обычный и ядерный арсенал сегодня во много раз меньше, чем в эпоху холодной войны, однако эта страна создает новый тип подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, истребитель-невидимку Т-50, ракеты нового поколения и высокотехнологичную экипировку для солдат сухопутных войск.

The National Interest недавно опубликовал целую серию статей о технических достижениях российских конструкторов военной техники. Там сообщается о новом противоспутниковом оружии, о танках Т-14 "Армата", о средствах ПВО, о предварительных планах создания гиперзвукового истребителя шестого поколения и о многом другом. Статьи в The National Interest и других изданиях свидетельствуют о том, что Россия уделяет большое внимание модернизации армии и добивается существенных успехов на этом направлении.

Например, Россия, судя по всему, провела успешный испытательный пуск ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту под названием "Нудоль", о чем сообщает The National Interest.

"Это второе испытание новой системы, которая способна уничтожать спутники в космическом пространстве. Очевидно, ракета была запущена с испытательного стартового комплекса в Плесецке, находящемся к северу от Москвы", - говорится в сообщении The National Interest.

Кроме того, редактор этого издания Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) сообщает, что российские воздушно-десантные войска планируют сформировать шесть танковых рот, оснащенных модифицированными танками Т-72Б3М. За два года на базе этих рот будут созданы батальоны.

Россия также разрабатывает боевую машину поддержки танков "Терминатор-3".

В годы холодной войны военный бюджет в России составлял почти половину всех расходов страны.

Сейчас доля военных расходов значительно меньше. Но несмотря на огромные отличия от 1980-х годов, российский военный бюджет снова увеличивается. С 2006 по 2009 годы он вырос с 25 до 50 миллиардов долларов, о чем сообщает издание Business Insider. А в 2013 году оборонный бюджет составлял 90 миллиардов долларов.

В целом российские неядерные силы в годы холодной войны по своим размерам были примерно в пять раз больше, чем сегодня.

В 2013 году на действительной военной службе в российских вооруженных силах состояло 766 000 человек, а еще 2,4 миллиона находились в запасе, о чем сообщает сайт globalfirepower.com. В годы холодной войны в Советской Армии было от трех до четырех миллионов военнослужащих.

По тем же оценкам за 2013 год, у российских вооруженных сил 3 000 самолетов и 973 вертолета. По сообщению Globalfirepower.com, на суше у нее более 15 000 танков, 27 000 боевых бронированных машин и почти 6 000 самоходных артиллерийских установок. Хотя численность российской армии сегодня намного меньше, чем в эпоху холодной войны, русские предпринимают усилия по модернизации части своего оружия и боевой техники. Так, российский танк Т-72 с момента его создания в 1970-х годах модернизировали много раз.

Касаясь военно-морской мощи России, Globalfirepower.com сообщает, что в составе ее флота имеется 352 корабля, в том числе, один авианосец, 13 эсминцев и больших противолодочных кораблей, а также 63 подводных лодки. Черное море является стратегически важной акваторией для России с экономической и геополитической точки зрения, поскольку через него осуществляется выход в Средиземноморье.

Аналитики также отмечают, что в 1980-е годы Россия произвела огромное количество ядерного и обычного оружия, начиная с неуправляемых и крылатых ракет и кончая очень эффективными средствами ПВО.

Ссылаясь на сообщения российских информагентств, The National Interest сообщает, что русские в настоящее время проводят испытания нового зенитно-ракетного комплекса С-500, который способен поражать цели на удалении до 200 километров.

В воздухе у России имеются истребители Су-27 постройки 1980-х годов, которые российская армия размещает во всех стратегически важных районах.

Су-27 часто сравнивают с американским истребителем F-15 Eagle. Это маневренная двухмоторная машина, созданная в 1980-е годы и предназначенная в основном для завоевания превосходства в воздухе.

Военные игры Rand

Многие эксперты утверждают, что НАТО благодаря своим масштабам, огневой мощи, превосходству в воздухе и современным технологиям одержит верх в ходе значительного военного конфликта с Россией. Но это ни в коем случае не отменяет выводы исследования центра Rand, опубликованные более года назад. Там говорится, что если Россия нападет на прибалтийские страны, НАТО окажется в очень затруднительном положении.

Организационная структура НАТО, созданная в Восточной Европе в последние годы, не сможет обеспечить сдерживание российского вторжения в такие страны как Латвия, Литва и Эстония, говорится в выводах Rand.

Проведя целую серию всесторонних военных игр, в которых "красные" (русские) и "синие" (НАТО) действовали в Прибалтике по разным сценариям, исследовательский центр Rand в своей аналитической работе под названием "Укрепляя силы сдерживания на восточном фланге НАТО" сделал вывод, что для успешной обороны этого региона туда нужно ввести гораздо более крупные силы сухопутных войск и ВВС.

В частности, в исследовании звучит призыв разработать натовскую стратегию, аналогичную доктрине воздушно-наземной операции 1980-х годов. В то время в Европе находилось по меньшей мере несколько сотен тысяч военнослужащих из состава сухопутных войск США, в задачи которых входило сдерживание вероятной российской агрессии. Представители командования сухопутных войск США в Европе рассказали Scout Warrior о том, что сегодня в Европе находится 30 000 американских солдат из состава сухопутных войск.

В исследовании Rand утверждается, что если для защиты Восточной Европы не будут сформированы силы сдерживания по меньшей мере в составе семи бригад, а также средств огневой и авиационной поддержки, то Россия сможет захватить прибалтийские страны всего за 60 часов.

"При нынешней структуре и схеме развертывания НАТО не в состоянии успешно оборонять территорию своих самых незащищенных членов. Многочисленные военные игры с участием самых разных военных и гражданских экспертов, игравших за обе стороны, показали, что российским войскам для выхода на окраины эстонской столицы Таллина и латвийской столицы Риги понадобится самое большее 60 часов. Из-за столь быстрого разгрома у НАТО останется немного вариантов действий", - говорится в исследовании.

"Воздушно-наземная" операция - это концепция ведения военных действий, которая была принята США и их союзниками в период холодной войны. Среди прочего, она была основана на точном взаимодействии между крупными механизированными соединениями сухопутных войск и штурмовой авиацией в небе. В рамках такой концепции авиация наносила удары с воздуха по тыловым районам и формированиям в целях ослабления сил и средств противника, обеспечивавших и снабжавших всем необходимым войска на линии фронта. В результате такого воздушно-наземного взаимодействия крупным неядерным соединениям сухопутных войск было легче наступать, взламывая оборону противника на переднем крае.

Стремительное наступление в Прибалтике оставляет НАТО очень мало привлекательных вариантов действий, к числу которых можно отнести рискованное масштабное контрнаступление, угрозу применения ядерного оружия или попросту признание российской аннексии прибалтийских стран. Среди прочих возможностей в исследовании говорится об очень большом сроке, который потребуется на мобилизацию и развертывание войск для проведения мощного контрнаступления, что выльется в затяжное кровопролитное сражение. Другая возможность - угроза применения ядерного оружия. Она кажется маловероятной, а то и вообще нереальной в свете стремления США сократить свой ядерный арсенал и отказаться от применения этого вида вооружений.

Третья и последняя возможность - отдать прибалтийские страны и втянуть альянс в еще более напряженную холодную войну. Такой вариант вряд ли понравится жителям этих государств, а также неминуемо ослабит или вообще развалит НАТО.

В этом исследовании говорится о том, что необходимо для создания надежных и эффективных сил сдерживания с учетом результатов военных игр.

"Игры показали, что войск в составе примерно семи бригад, включая три тяжелые танковые бригады, которым оказывается необходимая авиационная и огневая поддержка, а также наличия других необходимых условий и желания сражаться в случае такого вторжения будет достаточно, чтобы предотвратить быстрый захват прибалтийских стран", - говорится в исследовании.

В ходе изучения различных сценариев военных игр их участники пришли к выводу о том, что сопротивление НАТО может быть быстро сломлено, если не будут развернуты более крупные механизированные силы для ведения обороны.

"Отсутствие средств противовоздушной обороны ближнего радиуса действия в американских частях, а также минимум таких средств у других частей НАТО привело к тому, что сопротивление наступающим войскам оказывали только силы боевого воздушного патрулирования НАТО, которые были подавлены за счет огромного численного превосходства противника. В результате несколько батальонов "синих" (НАТО) понесли большие потери, а подготовка к контрнаступлению была сорвана", - отмечается в этом исследовании.

Латвия, Литва и Эстония могут стать объектами российской агрессии, так как все три страны расположены в непосредственной близости от России и долгие годы входили в состав СССР, говорится в докладе Rand.

"Как и на Украине, в Эстонии и Латвии имеется значительное русское население, которое в лучшем случае неравномерно интегрировано в общественную и политическую систему после обретения ими независимости. Этим обстоятельством Россия может обосновать свое вмешательство в эстонские и латвийские дела", - подчеркивается в исследовании.

По мнению экспертов RAND, размещение дополнительных бригад, несмотря на дороговизну этого шага, является оправданной необходимостью для НАТО.

Формирование трех новых танковых бригад и включение их в состав сухопутных войск обойдется недешево. Затраты на закупку техники для бригад, а также на приобретение средств поддержки, таких как артиллерия, ПВО, и на формирование подразделений обеспечения составят около 13 миллиардов долларов. Однако большая часть этой техники, особенно дорогостоящие танки "Абрамс" и боевые машины пехоты "Брэдли" уже имеются, отмечается в этом исследовании.

В настоящее время новая администрация пока только изучает вопрос о размещении войск НАТО в Восточной Европе, и здесь могут быть изменения. В течение довольно длительного времени НАТО и Соединенные Штаты обсуждают возможность направления дополнительных сил на восточный фланг в качестве еще одной меры по сдерживанию России.

Выдвинутая в прошлом году Пентагоном Инициатива по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative) предусматривает дополнительное финансирование, увеличение численности личного состава и проведение ротации войск в Европе в ближайшие годы; однако пока неясно, каким в конечном итоге будет состав этих сил.

В то же время, в заявке Пентагона на получение 3,4 миллиарда долларов для реализации Инициативы по обеспечению европейской безопасности говорится о расширении военного присутствия в Европе, а также об увеличении "огневой мощи", о "создании передовых запасов" и о "штабной поддержке" сил НАТО.

Командование сухопутных войск США в Европе сообщило журналу Scout Warrior о том, что оно рассматривает возможность проведения на континенте новых учений солидарности с союзниками по НАТО, а также может направить туда дополнительную живую силу.

Например, с 27 мая по 26 июня прошлого года НАТО провела в Польше и Германии учения под кодовым названием Swift Response 16, в которых приняли участие 5 000 военнослужащих сухопутных войск и ВВС из Соединенных Штатов, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Голландии, Польши, Португалии и Испании.

Комментарии читателей

grumpy_carpenter

Вообще-то глупый вопрос в заголовке. Посмотрите на любую войну - лучшее оружие редко обеспечивает победу. Побеждает тот, кто лучше использует фактор времени, выбирает оптимальную стратегию, тактику, и кому сопутствует удача на поле боя.

Статья была бы неплохой, если бы кто-то объяснил, что выиграет Россия от вторжения в Европу. Я понимаю стратегическое значение Крыма, понимаю, почему Донбасс хочет отделиться от Украины, но зачем России нападать на Европу, если не считать упреждающий удар? Чего они добьются, кроме враждебности населения и огромных расходов, которые опустошат их резервы от продажи нефти?

Rick Rick

Победят генералы, банкиры и тараканы, потому что война очень быстро станет ядерной.

Try Harder

Еще один образец милитаристского угара. Посмотрите на это здраво. Франция, Германия, Италия, Испания, Греция и т.д. - они точно не присоединятся к натовской войне против России. Чтобы объявить третью мировую войну, нужны очень веские основания. А истеричным завзятым русофобам из Прибалтики и Польши лучше вообще отказаться от любых военных действий против России. Украина и Грузия стали блестящим примером неспособности НАТО защитить своих ставленников.

Крис Осборн (Kris Osborn)