Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные провели в Крыму учения с радиотехническими средствами на фоне маневров в Черном море кораблей и самолетов НАТО

703
0
0
РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели в Крыму учение с радиолокационными средствами на фоне проводимых Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.

"В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море", - сообщила пресс-служба Черноморского флота во вторник.

Военные сообщили, что в учении были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова.

"В ходе учения по поступившим вводным боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море", - сообщил Черноморский флот.

"В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Черноморский флот наблюдал за кораблями НАТО и их союзников, которые участвовали в маневрах Sea Breeze-2021. Эти маневры прошли в черноморском регионе с 28 июня по 10 июля.

Большинство кораблей, принимавших участие в учениях Sea Breeze, покинут Черное море после маневров Breeze-2021 в Болгарии, заявил 9 июля ответственный за проведение Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман.

"Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze - болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море на какой-то период времени. Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтрё", - сказал Бауман на брифинге.

Болгарские военные учения Breeze проходят с 11-19 июля. Как сообщило ранее болгарское радио BNR, в этих учениях принимают участие 14 стран. Задействовать 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более 2 тыс. военнослужащих из Великобритании, США, Украины, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.

Командование ВВС США в Европе сообщило 12 июля, что на авиабазу "Граф-Игнатьево" в Болгарии прибыли восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти самолеты примут участи в болгаро-американских учениях Thracian Star 21.

Во время учений ВВС США и Болгарии будут тренироваться "в быстром развертывании в удаленных районах и направлении эффективных сил для обеспечения стабильности в регионе", сообщили американские военные.

В настоящее время в порту Варна также находится американский ракетный эсминец Ross. Он принимает участие в проводимых Болгарией военно-морских учениях Breeze 2021.

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Бельгия
Болгария
Великобритания
Греция
Грузия
Испания
Италия
Латвия
Нидерланды
Польша
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
ЮАР
Продукция
Arleigh Burke
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
12.07.2021
Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
12.07.2021
Черное море: паритет без перемирия
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год