Американцы успешно перехватили на испытаниях баллистическую ракету при помощи PAC-3 MSE

Соединенные Штаты успешно испытали модернизированную ракету PAC-3 MSE, предназначенную для комплекса Patriot. Она уничтожила тактическую баллистическую ракету.

Американская корпорация Lockheed Martin на полигоне в штате Нью-Мексико успешно перехватила баллистическую ракету при помощи новой PAC-3 MSE, предназначенной для системы Patriot. Во время испытаний подтвердили штатную работу нового программного обеспечения и разных компонентов.

Эту ракету, а также вариант PAC-3 CRI решили купить 14 стран. Летом в Госдепе США одобрили продажу Кувейту систем PAC-3 MSE. Сумма соглашения составила 800 миллионов долларов.

Пусковая установка М903 с ракетами РАС-3 MSE Источник изображения: Astrid Amtén Skage

Patriot — зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении США и ряда союзников. Систему создали для замены комплексов Nike-Hercules и Hawk. Она представляет собой универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войcк.

Patriot PAC-3 испытали в 1997 году и приняли на вооружение в 2001-м. По данным из открытых источников, вероятность поражения самолета в его случае составляет 0,8-0,9. Если говорить о тактических ракетах, риск поражения — 0,6-0,8 (при отсутствии помех, с применением одной ракеты). Максимальная скорость перехватываемых целей составляет 1600 метров в секунду. Что касается высоты поражения баллистических целей, она составляет до 15-20 километров.

ЗРК Patriot активно применяли в разных горячих точках, в частности во время Войны в Персидском заливе (1991 год), Гражданской войны в Сирии и Гражданской войны в Йемене. На протяжении всей эксплуатации комплекса активно шли споры о его эффективности: точно известно, что как минимум значительную часть целей перехватывали в боевых условиях.

В прошлом году США успешно протестировали противоракету SM-3 Block IIA. Она поразила цель, имитировавшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Испытания стали важной частью усилий США по противостоянию России и Китаю.

Запуск SM-3 Источник изображения: thedrive

В 2017-м США испытали противоракету GBI (Ground Based Interceptor). Тогда она впервые смогла произвести кинетический перехват цели, которая имитировала МБР. Тесты назвали ответом Вашингтона на запуски Северной Кореей новых баллистических ракет. Они были важны с точки зрения концепции противоракетной обороны нового поколения.

Напомним также, что в прошлом году Минобороны России провело испытания новой ракеты системы ПРО и показало видео запуска.