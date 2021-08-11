Войти
Naked Science

Американцы успешно перехватили на испытаниях баллистическую ракету при помощи PAC-3 MSE

268
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Соединенные Штаты успешно испытали модернизированную ракету PAC-3 MSE, предназначенную для комплекса Patriot. Она уничтожила тактическую баллистическую ракету.

Американская корпорация Lockheed Martin на полигоне в штате Нью-Мексико успешно перехватила баллистическую ракету при помощи новой PAC-3 MSE, предназначенной для системы Patriot. Во время испытаний подтвердили штатную работу нового программного обеспечения и разных компонентов.

Эту ракету, а также вариант PAC-3 CRI решили купить 14 стран. Летом в Госдепе США одобрили продажу Кувейту систем PAC-3 MSE. Сумма соглашения составила 800 миллионов долларов.

Пусковая установка М903 с ракетами РАС-3 MSE

Источник изображения: Astrid Amtén Skage

Patriot — зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении США и ряда союзников. Систему создали для замены комплексов Nike-Hercules и Hawk. Она представляет собой универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войcк.

Patriot PAC-3 испытали в 1997 году и приняли на вооружение в 2001-м. По данным из открытых источников, вероятность поражения самолета в его случае составляет 0,8-0,9. Если говорить о тактических ракетах, риск поражения — 0,6-0,8 (при отсутствии помех, с применением одной ракеты). Максимальная скорость перехватываемых целей составляет 1600 метров в секунду. Что касается высоты поражения баллистических целей, она составляет до 15-20 километров.

ЗРК Patriot активно применяли в разных горячих точках, в частности во время Войны в Персидском заливе (1991 год), Гражданской войны в Сирии и Гражданской войны в Йемене. На протяжении всей эксплуатации комплекса активно шли споры о его эффективности: точно известно, что как минимум значительную часть целей перехватывали в боевых условиях.

В прошлом году США успешно протестировали противоракету SM-3 Block IIA. Она поразила цель, имитировавшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Испытания стали важной частью усилий США по противостоянию России и Китаю.

Запуск SM-3

Источник изображения: thedrive

В 2017-м США испытали противоракету GBI (Ground Based Interceptor). Тогда она впервые смогла произвести кинетический перехват цели, которая имитировала МБР. Тесты назвали ответом Вашингтона на запуски Северной Кореей новых баллистических ракет. Они были важны с точки зрения концепции противоракетной обороны нового поколения.

Напомним также, что в прошлом году Минобороны России провело испытания новой ракеты системы ПРО и показало видео запуска.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
КНДР
Кувейт
Мексика
Россия
Сирия
США
Продукция
C-130
Patriot ЗРК
sm-3
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
17.07.2017
Даже муха не пролетит
20.05.2013
И за десант, и за спецназ
22.06.2011
Россия в 2011-2014 гг. сохранит мировое лидерство по экспорту ЗРС большой дальности, несмотря на потери на рынках Ирана и Ливии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины