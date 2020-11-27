Минобороны России показало видео пуска новой ракеты системы ПРО

Российское Минобороны провело очередные испытания системы противоракетной обороны и представило видео запуска.

Россия давно и небезуспешно испытывает новую систему ПРО. Как стало известно сейчас, Воздушно-космические силы провели очередной запуск противоракеты комплекса.

Тесты проходили на территории казахстанского полигона Сары-Шаган. Представленное Минобороны видео демонстрирует подготовку к запуску ракеты и непосредственно старт нового изделия.

Новый запуск противоракеты системы ПРО / ©twitter.com/mod_russia

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина, после серии испытаний удалось достоверно подтвердить изначально заложенные в изделие характеристики. Напомним, Россия также осуществила испытания новой ракеты системы ПРО в октябре: изделие успешно поразило заданную мишень.

Пуск новой противоракеты системы ПРО, октябрь 2020-го / ©МО РФ

Испытания новой противоракеты Россия проводила и раньше: в частности, в 2018-м и 2016-м. По данным СМИ, в обоих случаях использовали комплекс А-235 «Нудоль». В его основе лежат технические решения, отработанные на системе противоракетной обороны А-135 «Амур».

Последнюю создали во времена СССР. По сравнению с «Нудолем» старый комплекс может производить перехват цели, используя противоракеты с ядерной боевой частью: в случае с А-235, по всей вероятности, реализована возможность эффективного неядерного перехвата.

Противоракетную оборону активно обновляет не только Россия, но и США. Напомним, в 2017-м стало известно, что противоракета Ground Based Interceptor произвела успешный кинетический перехват мишени, которая имитировала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

А недавно американский перехватчик SM-3 Block IIA продемонстрировал возможность перехвата цели типа МБР. В рамках сценария предполагалось, что ракета направлялась к цели, расположенной на Гавайских островах. Ее защищал эсминец типа Arleigh Burke, оснащенный системой обороны от баллистических ракет Aegis BMD. Получив данные от системы C2BMC, корабль запустил ракету типа SM-3.

Несмотря на успешные в целом испытания, США только предстоит детально оценить возможности SM-3 Block IIA для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Очевидно также, что новый перехватчик не гарантирует безопасность страны от угроз такого характера: Россия и Китай имеют на вооружение МБР, которые могут преодолевать подобную защиту.