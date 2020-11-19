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Naked Science

Американский перехватчик SM-3 Block IIA впервые сбил цель, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету

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Запуск SM-3
Запуск SM-3.
Источник изображения: thedrive

Соединенные Штаты успешно испытали противоракету SM-3 Block IIA: она уничтожила цель, которая имитировала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Это открывает для США новые возможности в противостоянии России и Китаю.

США продолжают наращивать возможности своей противоракетной обороны. Недавно был пройден очередной важный этап: SM-3 Block IIA поразила мишень, которая имитировала МБР. Тесты провели 17 ноября, когда цель, имитирующая межконтинентальную баллистическую ракету, была запущена с полигона «Рональд Рейган» на атолле Кваджалейн (Маршалловы Острова).

Испытания, проведенные Агентством по противоракетной обороне и ВМС США, «достигли своей основной цели» — доказали, что SM-3 Block IIA может противостоять угрозам такого характера.

Тесты, официально именуемые Flight Test Aegis Weapon System-44, или FTM-44 (кодовое название — Stellar Lancer), изначально планировали на май 2020 года, но их пришлось отложить из-за опасений по поводу пандемии коронавируса.

Испытания SM-3 / ©Naval News

Сценарий предполагал, что МБР направлялась к цели на Гавайях. Ее защищал эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа Arleigh Burke — корабль ВМС США USS John Finn (DDG-113). Он оснащен Aegis Ballistic Missile Defense System (Aegis BMD) — системой обороны от баллистических ракет, имеющей ракеты типа SM-3.

Перед запуском противоракеты эсминец получил данные слежения через систему C2BMC (Command and Control Battle Management Communications). Уничтожение цели произвели методом кинетического перехвата: то есть путем прямого попадания в цель, без использования выделенной боевой части.

Несмотря на формальный успех испытаний, американцам только предстоит детально проанализировать их итоги, сделав окончательные выводы.

SM-3

Источник изображения: thedrive

Напомним, еще в 2017 году США провели успешные тесты противоракеты GBI (Ground Based Interceptor). Комплекс смог осуществить кинетический перехват имитатора межконтинентальной баллистической ракеты, что стало важным этапом на пути к созданию системы противоракетной обороны нового поколения.

А недавно испытания новой противоракеты системы ПРО осуществила Россия. Минобороны выложило соответствующее видео. Местом проведения тестов стал казахстанский полигон Сары-Шаган: изделие успешно поразило мишень-имитатор. По данным оборонного ведомства, испытания доказали соответствие возможностей комплекса изначально заложенным в него характеристикам.

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Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
GBI
sm-3
Иджис
Проекты
2020-й год
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