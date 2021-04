"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы запустили очередной этап модернизации системы ПРО, прикрывающей континентальную часть страны. В конце марта Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). В ведомстве уверяют, что он сможет сбивать новые российские и китайские ракеты на встречных курсах. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Ожидают, что перспективные противоракеты заступят на боевое дежурство уже в середине 2020-х и со временем станут ядром американской системы ПРО. Пентагон решил перевооружиться, усомнившись, что новые МБР России и Китая по зубам имеющимся перехватчикам. В первую очередь речь идет о маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense — GMD).

Программа NGI стартовала в апреле прошлого года, когда Агентство по противоракетной обороне США (MDA) обратилось к промышленности с запросом на варианты проектов будущего перехватчика. На разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет. Вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman в конкурсе участвовала и компания Boeing, производитель противоракет GMD, однако ее предложения Пентагон не заинтересовали.

"Задействовав в проекте два концерна, Агентство по противоракетной обороне сильно выиграет, — объяснил директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — В результате напряженной конкурентной борьбы в кратчайшие сроки будет создано передовое технологическое решение, которое надежно защитит страну от ракетных угроз. Перспективный перехватчик, когда его примут на вооружение, послужит основой ПРО США в 2030-х и далее. Мы ожидаем, что его возможностей хватит для противодействия всему тому, что способны бросить на нас вероятные противники".

Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что ПРО США должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".

Неясно, как именно американцы собираются перехватывать маневрирующий боевой блок. Ключевое отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Поскольку траектория боевого блока "Авангарда" крайне непредсказуемая, заокеанским конструкторам придется придумать что-то очень нетривиальное.

На сегодня основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на маршевом участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Впрочем, испытания перехватчиков выявили их низкую эффективность — сбивали лишь половину учебных ракет.

Американцы неоднократно пытались улучшить континентальную систему ПРО. Прорабатывали вариант установки на противоракеты разделяющейся боевой части (Multi-Object Kill Vehicle — MOKV). Испытания продемонстрировали, что новинка нежизнеспособна. В середине прошлого десятилетия запустили программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Выделили на это 5,8 миллиарда долларов. Концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin должны были завершить разработку к 2025 году, однако в августе 2020-го агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".

Тогда-то Пентагон и объявил, что не собирается больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, нужен принципиально новый перехватчик. Пока перспективную технику не примут на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части США за счет других сил и средств.

Речь идет в первую очередь о кораблях с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действует в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Берк" и крейсеров "Тикондерога" станут постоянно дежурить у американских берегов.

Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не в состоянии перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. В прошлом году он сбил цель, имитирующую боевую часть МБР, в районе Гавайских островов.

Кроме того, в MDA не исключают размещения наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов, напомним, американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако Токио отказал.

