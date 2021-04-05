"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы запустили очередной этап модернизации системы ПРО, прикрывающей континентальную часть страны. В конце марта Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). В ведомстве уверяют, что он сможет сбивать новые российские и китайские ракеты на встречных курсах. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Против "Авангарда"

Ожидают, что перспективные противоракеты заступят на боевое дежурство уже в середине 2020-х и со временем станут ядром американской системы ПРО. Пентагон решил перевооружиться, усомнившись, что новые МБР России и Китая по зубам имеющимся перехватчикам. В первую очередь речь идет о маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense — GMD).

Программа NGI стартовала в апреле прошлого года, когда Агентство по противоракетной обороне США (MDA) обратилось к промышленности с запросом на варианты проектов будущего перехватчика. На разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет. Вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman в конкурсе участвовала и компания Boeing, производитель противоракет GMD, однако ее предложения Пентагон не заинтересовали.

"Задействовав в проекте два концерна, Агентство по противоракетной обороне сильно выиграет, — объяснил директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — В результате напряженной конкурентной борьбы в кратчайшие сроки будет создано передовое технологическое решение, которое надежно защитит страну от ракетных угроз. Перспективный перехватчик, когда его примут на вооружение, послужит основой ПРО США в 2030-х и далее. Мы ожидаем, что его возможностей хватит для противодействия всему тому, что способны бросить на нас вероятные противники".

Испытания наземной системы противоракетной обороны США Источник изображения: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что ПРО США должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".

Неясно, как именно американцы собираются перехватывать маневрирующий боевой блок. Ключевое отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Поскольку траектория боевого блока "Авангарда" крайне непредсказуемая, заокеанским конструкторам придется придумать что-то очень нетривиальное.

Новая противоракета

На сегодня основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на маршевом участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Впрочем, испытания перехватчиков выявили их низкую эффективность — сбивали лишь половину учебных ракет.

Американцы неоднократно пытались улучшить континентальную систему ПРО. Прорабатывали вариант установки на противоракеты разделяющейся боевой части (Multi-Object Kill Vehicle — MOKV). Испытания продемонстрировали, что новинка нежизнеспособна. В середине прошлого десятилетия запустили программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Выделили на это 5,8 миллиарда долларов. Концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin должны были завершить разработку к 2025 году, однако в августе 2020-го агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".

Тогда-то Пентагон и объявил, что не собирается больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, нужен принципиально новый перехватчик. Пока перспективную технику не примут на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части США за счет других сил и средств.

Все на оборону

Речь идет в первую очередь о кораблях с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действует в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Берк" и крейсеров "Тикондерога" станут постоянно дежурить у американских берегов.

Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не в состоянии перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. В прошлом году он сбил цель, имитирующую боевую часть МБР, в районе Гавайских островов.

Кроме того, в MDA не исключают размещения наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов, напомним, американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако Токио отказал.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

Еще одним слоем национальной ПРО станут наземные противоракетные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Агентство в прошлом году запросило 273 миллиона долларов на модернизацию этого оружия. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки ракет на финальном участке траектории. Сколько именно этих комплексов понадобится для прикрытия США, не сообщают.

Американцы только приступают к созданию новой системы ПРО, а в России подобные работы идут полным ходом. В ноябре Минобороны в очередной раз успешно испытало на полигоне Сары-Шаган в Казахстане перспективную ракету комплекса А-235 "Нудоль". В отличие от действующей системы А-135, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район, "Нудоль" — мобильная. То есть разместить ее можно будет в любой точке страны.