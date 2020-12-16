«Нудоль» сменит «Амур»

Система противоракетной обороны центрального промышленного района готова ответить на новые вызовы США

В конце ноября на полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли успешные испытания новой противоракеты, которая в скором времени займет свое место в системе ПРО Москвы и центрального промышленного района. Это уже не первое испытание ракеты, обладающей уникальными возможностями перехвата МБР. В процессе всех предыдущих испытаний, включая последний пуск, были поражены воздушные цели и подтверждены заданные технические характеристики.

Речь идет о ракете 53Т6М, которая будет использована в перспективной системе ПРО А-235 «Нудоль». Она является модификацией ракеты ближнего перехвата 53Т6, которая в настоящий момент используется в действующей системе ПРО А-135 «Амур», обладая недостижимыми ни для одной из противоракет мира характеристиками. 53Т6 выдерживает продольные перегрузки в 210 G, поперечные – 90 G. Скорость полета приближается к шести километрам в секунду. Конструкторам пришлось реализовать такие запредельные перегрузочные возможности в связи с тем, что максимальная дальность и высота перехвата у ракеты ограничены соответственно 100 и 30 километрами. Так вот 53Т6М должна превзойти и эти вроде как недостижимые характеристики.

А на подходе еще одна ракета для системы ПРО «Нудоль» – дальнего перехвата. Она должна заменить ракету 51Т6. Ее зона поражения по высоте – от 70 до 670 километров, по дальности – от 130 до 850 километров. Есть сведения, что у новой двухступенчатой ракеты максимальная высота перехвата достигнет 750 километров, а дальность – 1500 километров.

Две концепции ПРО

Разработка первой системы ПРО в Советском Союзе началась в конце 50-х годов. В 1971-м принята на вооружение система А-35, элементы которой были размещены в Подмосковье. В нее входили противоракеты шахтного базирования А-350 и сеть РЛС. В связи с тем, что точность наведения была невысокой, противоракеты оснащались ядерными боевыми блоками мощностью две мегатонны. Взрыв происходил за пределами атмосферы, поэтому ощутимого вреда для охраняемой территории не должно было быть.

Вскоре БЧ заменили на 20-килотонную, которая создавала при подрыве мощный поток нейтронов. Этого было достаточно для того, чтобы боезаряд в ракете противника приходил в негодное состояние.

США начали строить свою систему ПРО в начале 70-х годов, когда уже действовал Закон по ПРО, требовавший разворачивание системы лишь в одном регионе страны и использование не более сотни противоракет. Если Советский Союз защитил Москву и Центральный промышленный регион (от Брянска до Костромы), то Штаты – авиабазу Grand Forks в штате Северная Дакота, где были сосредоточены наиболее мощные и точные на тот момент МБР «Минитмен». Американская система, получившая название Safeguard, начала действовать в 1975 году.

Однако через год в США была радикально пересмотрена концепция комплекса ракетно-ядерного сдерживания. Упор сделали на подводное базирование МБР, что не требует защиты атомных подводных лодок от обезоруживающего ядерного удара. В связи с чем система ПРО в Северной Дакоте потеряла актуальность. В 1976 году ее законсервировали, а через некоторое время и демонтировали.

Система А-35 была промежуточной между полным отсутствием противоракетной обороны и надежной защитой от обезоруживающего удара, в котором принимает участие ограниченное количество МБР противника. Работы по проектированию и разработке технических средств для системы А-135 «Амур» начались даже раньше, чем А-35 была поставлена на боевое дежурство.

Головными разработчиками стали НПО «Вымпел» и НИИ радиоприборостроения, а также КБ «Новатор». Генеральным конструктором назначили Анатолия Басистова. Это была не модернизация А-35, а создание новой системы. А-135 строилась в Подмосковье в 70–80-е годы параллельно с работающей А-35, все оборудование которой впоследствии было демонтировано.

В состав системы А-135, поставленной на боевое дежурство в 1995 году, вошли:

РЛС дальнего обнаружения и сопровождения целей «Дон-2Н»;

два типа противоракет шахтного базирования: ближнего и дальнего перехвата, о которых было сказано выше;

семь стрельбовых комплексов;

командно-вычислительный центр на базе мощной на тот момент ЭВМ «Эльбрус-2».

РЛС «Дон-2Н» – это грандиозная по размерам станция, которая представляет собой усеченную четырехгранную пирамиду со стороной у основания, равной 144 метрам, высота – 35 метров. На боковых гранях расположены четыре активные фазированные антенные решетки, включающие сотни тысяч приемо-передающих модулей.

При строительстве станции было использовано 30 тысяч тонн металла, 50 тысяч тонн бетона, 20 тысяч километров кабеля. В строительстве принимали участие около 20 тысяч военных строителей.

Получилась РЛС сантиметрового диапазона волн с уникальными характеристиками, которые, впрочем, в результате нескольких модернизаций ныне значительно улучшены. Максимальная высота обнаружения объектов – 40 тысяч километров, дальность обнаружения и сопровождения головных частей МБР – 3700 километ-

ров. Погрешность сопровождения цели по дальности – 10 метров, по угловым координатам – 0,6 угловой минуты. Импульсная излучаемая мощность – 250 мегаватт. Одновременно сопровождается до 100 целей.

В 1996 году «Дон-2Н» доказал свое превосходство над лучшими радарами США в ходе эксперимента ODERACS. Он проводился с целью определения возможности российских и американских РЛС обнаруживать элементы мелкого космического мусора. Для чего «Шаттл» «посеял» на орбите шары диаметром 5, 10 и 15 сантиметров. И лишь «Дон-2Н» смог обнаружить пятисантиметровые шары и построить траекторию их перемещения на расстоянии до 1500 километров.

Система А-135, как было сказано выше, получила новые ракеты с уникальными характеристиками. Однако данные, приведенные в проспектах на «Амур», в реальности могут быть еще выше. После окончания государственных испытаний А-135 генеральный конструктор Анатолий Басистов сказал буквально следующее: «Система показала значительные запасы по всем параметрам. Скоростные противоракеты 53Т6 могут осуществлять поражение баллистических целей на дальностях в 2,5 раза больших и на высотах в три раза больших, чем мы сейчас их аттестовали. Система готова выполнить задачи и по поражению низкоорбитальных спутников, и другие боевые задачи». То есть дальность «короткой противоракеты» может достигать 250 километров, а высота перехвата – 90 километров.

В противоракетах системы «Амур» боевая часть была заменена на новую – мощностью 10 килотонн, выделяющую при подрыве поток нейтронов.

«Нудоль» станет мобильной

Переход с системы А-135 «Амур» на А-235 должен проходить пошагово, без нарушения работы «Амура». Собственно, этот процесс давно начался. Уже почти 10 лет идет модернизация РЛС «Дон-2Н», в процессе которой инженеры и программисты повышают возможности обнаружения баллистических целей и наведения на них противоракет. За это время существенно выросла дальность действия РЛС при минимальном увеличении потребляемой мощности, разрешающая способность активной фазированной решетки повысилась в два раза. Этого удалось добиться за счет внедрения новых, более совершенных алгоритмов обработки снимаемой с антенны информации. Большую роль сыграла и установка нового суперкомпьютера «Эльбрус-3М» повышенной производительности, в котором использована новая элементная база.

Две противоракеты, о которых речь шла выше, мало того, что обладают улучшенными характеристиками, но и располагаются они не в шахтах, а на колесных шасси. То есть они такие же мобильные, как ОТРК «Искандер-М» или МБР «Ярс». Тем самым не только повышена скрытность противоракет, но и увеличена территориальная гибкость системы ПРО. То есть противоракеты способны в случае необходимости смещаться для изменения географии защищаемого региона. Разумеется, в определенных пределах.

Исходя из соображений секретности, а это стратегический ее уровень, раскрываются далеко не все характеристики перспективной системы «Нудоль» и свойства входящих в нее компонентов. Так, например, точно неизвестно, каким образом будет происходить конечная фаза перехвата МБР противника. Существуют сведения, что БЧ противоракет будет сделана «на американский манер». То есть станет кинетической, когда разрушение МБР происходит при механическом ударе без использования какого бы то ни было взрывчатого вещества. Именно так работают американские противоракеты.

США роют шахты на Аляске

Как известно, в 2001-м США объявили о выходе из Договора об ограничении систем ПРО, а через год договор перестал действовать. Однако куда менее известно, что США начали нарушать его еще в 90-е годы – ту часть договора, где говорится о запрете не только на развертывание, но и на проектирование и испытание систем наземного, космического и морского базирования.

В 1999 году Ельцин попенял госсекретарю США Мадлен Олбрайт насчет того, что из компетентных источников стало известно о разработке американской глобальной системы ПРО. Однако Олбрайт заверила Ельцина в приверженности духу и букве этого важнейшего договора.

А в 2005 году на Аляске была запущена система Ground-Based Midcourse Defense (GBMD). Вполне понятно, что на ее создание ушло минимум 10 лет, а то и все 15.

GBMD включает в себя три стационарных радара с дальностью обзора две тысячи километров, расположенных на Аляске, в Калифорнии и Массачусетсе. Позже появился мобильный радар, способный перемещаться в акватории Мирового океана на платформе водоизмещением 50 тысяч тонн.

Радары сантиметрового диапазона не только обнаруживают МБР, но и наводят на них трехступенчатые противоракеты шахтного базирования. Сейчас их 48, из которых 44 – на Аляске и четыре – в Калифорнии. К середине десятилетия предполагается довести количество противоракет до 78. По сути это космические ракеты-носители, выводящие в космос 64-килограммовый кинетический маневрирующий перехватчик EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). Он, оснащенный ИК ГСН, уничтожает МБР на среднем участке траектории за счет механического удара.

На начало 90-х годов, когда затевалась национальная система ПРО США, концепция кинетического перехвата была прогрессивной. Поскольку не только противники США – КНДР и КНР, но и Россия обладали МБР, принцип действия которых был заложен в 60-е годы. С какой бы скоростью ни летела ракета, как бы высоко ни поднималась она в космосе, но ее траектория была абсолютно понятна для систем ПРО. Ракета баллистическая и соответственно она двигалась по легко просчитываемой траектории. То есть было понятно, в какую точку необходимо послать противоракету, чтобы она точно встретилась с МБР.

Однако российское ракетное оружие за прошедшее время сильно эволюционировало. Появились инструменты, существенно повышающие вероятность преодоления ракетами зон ПРО. К ним относятся ложные цели, в окружении которых летит ракета. Причем ЭПР этих целей такая же, как и у самой ракеты. Появились маневрирующие на гиперзвуковой скорости головные части ракет. Внедрены эффективные средства радиоэлектронной борьбы. А также настильная траектория и короткий активный участок полета, на котором работают двигатели. В ближайшей перспективе должна появиться МБР «Сармат», которая способна атаковать США с южного направления, где у Штатов отсутствует противоракетная оборона. Так что кинетический перехват в настоящее время малоэффективен.

Иран и Северная Корея ни при чем

Еще раньше, в 80-е годы США начали создавать морскую систему ПРО «Иджис», оснащенную ракетами RIM-161 SM-3. В настоящий момент система интегрирована в 73 натовских корабля, в основном ВМС США. И недавно после многократных проб и ошибок ей удалось перехватить МБР. Но это была опять-таки «бесхитростная» ракета – носитель с завершающимся ресурсом, летевший по баллистической траектории и не пытавшийся «обмануть» перехватчик.

На подходе и евроПРО, создающаяся в Румынии и Польше по технологиям «Иджис».

Вполне понятно, что все эти построения направлены вопреки демагогическим заявлениям США не для защиты от ракет «стран-изгоев» – КНДР и Ирана. Цель очевидна – смещение баланса между наступательными и оборонительными ракетно-ядерными потенциалами в свою пользу. Поэтому Россия не могла пассивно наблюдать за тем, как Вашингтон добивается достижения перевеса, способного спровоцировать горячие головы в Пентагоне на нанесение превентивного обезоруживающего удара, который якобы может оказаться безответным.

Поэтому для восстановления баланса в России начали создавать ракетное вооружение нового поколения, вероятность перехвата которого мизерная. К нему относятся ОТРК «Искандер-М», гиперзвуковой планирующий блок «Авангард», устанавливаемый на МБР, гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», МБР для подводных лодок «Булава», мощность которой хоть и не так велика, но это с лихвой компенсируется наличием эффективного комплекса преодоления систем ПРО. Есть и перспективные средства: МБР «Сармат», ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный дрон «Посейдон».

В заключение необходимо сказать, что все эти разработки на Западе трактуются как агрессивные намерения России. В действительности это вполне естественная защитная реакция на разрушение Штатами сложившегося баланса между средствами атаки и обороны. Именно это и свидетельствует об агрессивных намерениях США.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года