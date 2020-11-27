ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео.

В Минобороны сообщили, что она подтвердила заложенные характеристики

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России вновь успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"На полигоне Сары-Шаган [Республика Казахстан] боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - отметили в военном ведомстве.

Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Дёмин, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о пуске новой противоракеты системы ПРО в конце октября. Испытания также проходили с полигона Сары-Шаган. Тогда ракета тоже успешно поразила цель.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.