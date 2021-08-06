Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)

Гиперзвуковые ракеты — это то суперсовременное оружие, которое позволяет России, не вступая в гонку вооружений, «убедить» любого агрессора не нападать на нас. Удар даже 2-3 таких ракет - никто не согласится платить такую цену даже за победу над Россией. Наличие хотя бы двух таких ракет у нас спасает мир, в том числе и делая применение этого ужасного оружия невозможным. Но нужно, чтобы противник знал об этих ракетах, желательно даже преувеличивал их мощь. Так что, похоже, генерал ВС РФ не «проговорился», когда напечатал статью в военном журнале, где в конце 42-й страницы вдруг упомянул новую гиперзвуковую ракету X-95.

Москва вкладывает большие средства в разработку гиперзвукового оружия. Многие из этих новых образцов, включая баллистическую авиационную ракету Х-47М2 «Кинжал» и гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», уже приняты на вооружение

Согласно сообщениям российского военного командования, оборонная промышленность страны разрабатывает новую гиперзвуковую ракету.

"Сегодня господство в воздушно-космической сфере - важнейшее условие успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск (сил), - написал в августовском номере российского журнала "Военная мысль" генерал-полковник Владимир Зарудницкий. - В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95".

Это заявление было весьма бесцеремонно похоронено в длинном абзаце внизу сорок первой страницы. Данное обстоятельство может свидетельствовать о следующем. Зарудницкий мог не знать, что о существовании данной ракеты пока не объявлено, и что информация о ней еще не просочилась в СМИ.

Государственное информационное агентство "РИА Новости" подтвердило существование такой ракеты, сославшись на "источник из военно-промышленного комплекса", который также сообщил, что Х-95 будет совместима с военными самолетами Ту-23М, Ту-160М и даже с новым российским бомбардировщиком ПАК-ДА. "Опытные образцы нового изделия [ракеты Х-95] уже были испытаны с авиационных платформ", - отметил этот источник, не вдаваясь в дополнительные подробности о содержании и частоте проведения этих испытаний. Пока непонятно, будет ли Х-95 совместима с более современными самолетами Ту-23М3М и Ту-160М2.

Москва вкладывает большие средства в разработку гиперзвукового оружия. Многие из этих новых образцов, включая баллистическую авиационную ракету Х-47М2 "Кинжал" и гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", уже приняты на вооружение, хотя и в небольших количествах. Другие системы, такие как противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", проходят завершающий этап государственных испытаний.

Чем же Х-95 будет выделяться среди других образцов во все более разнообразном кремлевском каталоге гиперзвукового оружия? Военный эксперт Михаил Ходаренок утверждает, что летно-технические характеристики новейших российских бомбардировщиков не используются в полной мере с ракетами более старых образцов, которые все больше теряют свою актуальность и востребованность в контексте современных ударов по наземным целям высокой интенсивности. Он добавляет, что у российских военных есть настоятельная и явная потребность в гиперзвуковой крылатой ракете воздушного пуска с дальностью не менее 5 500 километров. Ходаренок считает, что получив оружие такого рода, российские ВВС смогут с безопасного расстояния наносить сокрушительные удары по ключевым американским целям и объектам инфраструктуры, будучи недосягаемыми для перехватчиков ВВС США.

"Именно поэтому разработка такой ракеты [Х-95] для дальней авиации является неотложной и важной задачей", - отметил эксперт.

Вместе с тем Ходаренок предупреждает о существующей параллельно проблеме. В настоящее время в составе российских вооруженных сил недостаточно модернизированных бомбардировщиков, чтобы в полной мере использовать возможности гиперзвуковых авиационных крылатых ракет большой дальности. Эксперт призывает безотлагательно организовать масштабную программу закупок и приобрести для ВВС 40 ПАК-ДА, 40 Ту-160М и 40 Ту-22М3М, распределив их по шести полкам.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)