К барьеру. Почему у боевой авиации отобрали гиперзвук

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Андрей Станавов. Ракетные ускорители, стремительная геометрия крыла и бешеная по тем временам скороподъемность — ровно 65 лет назад, 5 января 1954-го, Советский Союз поднял в воздух сверхзвуковой реактивный истребитель СМ-9, прототип одноместного МиГ-19. Эта машина стала первой планкой, через которую в погоне за скоростью перемахнули советские авиаконструкторы. Уже через десять лет взлетят "трехмаховые" МиГ-25, и… гонка прервется. О том, почему пилотируемой боевой авиации теперь некуда спешить, — в материале РИА Новости.

Скоростная лихорадка

Справедливости ради отметим, что МиГ-19 не первая машина, перепрыгнувшая звуковой барьер. Эру сверхзвуковых полетов семью годами ранее открыл американский пилот Чарльз Йегер, разогнавший экспериментальный Bell X-1 до рекордной скорости 1127 километров в час. Однако "девятнадцатый" стал первым серийным самолетом, способным перехватывать цели на сверхзвуке. В авиации к скорости вообще особое, трепетное отношение, есть даже поговорка: "лучше потерять жену, чем скорость".

Особенно активно Советский Союз и США "ускоряли" боевые самолеты с начала 1950-х и до середины 1970-х. Именно тогда появились такие шедевры как стратегический разведчик Lockheed SR-71 "Черный дрозд", перехватчик МиГ-25, сверхзвуковой бомбардировщик XB-70 Valkyrie и легендарная "сотка" Т-4. Самым быстрым в истории пилотируемым самолетом считается экспериментальный North American X-15, разогнавшийся до гиперзвуковой скорости 8,2 тысячи километров в час. Впрочем, за некоторым исключением, эти революционные машины так и не пошли в серию. Со временем скорость перестала быть самоцелью и в перспективные проекты начали закладывать более скромные динамические характеристики.

Самолет Миг-19 Источник изображения: © Фото : USAF Museum

"Скорость никто не увеличивал с 1960-х годов, когда вопрос стоял не иначе как выше, дальше, быстрее, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин. — Вот это "быстрее" закончилось примерно в те годы. Когда высоких скоростей добились технически, возник уже вопрос целесообразности и назначения. Обратите внимание: созданные в 1980-х бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 не просто скоростные, а многорежимные, могут совершать сверхзвуковые броски для прорыва ПВО или развернуть крыло, перейти на дозвук и покрывать большие расстояния".

Экспериментальный North American X-15 Источник изображения: © NASA

Тише едешь

Эксперты не исключают, что в будущем сверхзвуковые режимы и вовсе останутся уделом истребителей, а стратегические бомбардировщики "притормозят" и перейдут в дозвуковую нишу, к штурмовикам и транспортникам. Например, американское дозвуковое летающее крыло B-2 и проект перспективного стратегического бомбардировщика B-21, который также будет дозвуковым. Связано это в первую очередь с меняющейся концепцией применения таких машин — сейчас важно доставить противнику "подарок" не столько быстро, сколько незаметно для средств слежения ПВО.

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией Источник изображения: © Staff Sgt. Colton Elliott

"Американцы к этому пришли давно, начиная с B-1, — рассказывает РИА Новости историк, специалист по боевой авиации Николай Якубович. — Они же сначала задумали сверхзвуковую машину, а потом поняли, что это не защитит их от средств ПВО противника. В итоге перешли на малые скорости и низкие высоты полетов, как и мы. Единственное исключение — Ту-160, но надо помнить, что Россия окружена американскими базами, а своих за рубежом не имеет. Поэтому нужны скоростные ударные самолеты".

Проблема заметности касается не только бомбардировщиков. Неслучайно в число основных требований к истребителям пятого поколения включили способность совершать крейсерский сверхзвуковой полет на бесфорсажном режиме. Дело в том, что на форсаже из сопел двигателей вырывается мощная газовая струя, отлично различимая в тепловом диапазоне на больших расстояниях. С таким "шлейфом" даже самые продвинутые стелс-технологии и особая геометрия планера бесполезны. Кроме того, форсажные режимы делают самолет чрезвычайно прожорливым (керосин буквально льется в форсажную камеру за турбиной), что резко ограничивает радиус действия и время боевого применения.

Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на "Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

"По скоростям боевая авиация остановилась в пределах 2,3 Маха, — отмечает Якубович. — Это тот оптимум, при котором еще возможно широкое использование легких конструкционных материалов. Дальше — аэродинамический нагрев, требуются титановые и стальные сплавы. Вообще, в пилотируемой авиации скорость сейчас не играет особой роли, поскольку на первое место вышло управляемое самонаводящееся оружие — ракеты большой дальности. На МиГ-31 достигли трех Махов, что сегодня фактически не нужно".

Скоростные и дальнобойные самолеты-разведчики тоже оказались пережитком прошлого — миссию фотосъемки и сбора информации военные переложили на спутники, и те неплохо справляются.

Стратегический разведчик Lockheed SR-71B Blackbird Источник изображения: © Фото : USAF / Judson Brohmer - Armstrong Photo Gallery

Восстание ракет

Тем не менее высокие скорости не везде утратили актуальность. Погоня за ними только набирает обороты, но уже в другой плоскости — ракетной. В битве за стабильный и управляемый гиперзвуковой полет столкнулись лучшие умы мира, и российские специалисты пока находятся в авангарде. Причем и в буквальном смысле тоже.

В декабре минувшего года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил в интервью "Красной Звезде", что уже в 2019-м на вооружение РВСН поступит система "Авангард". Крылатый блок способен совершать управляемые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости более 20 Махов. Поверхность блока нагревается до 1600-2000 градусов по Цельсию, фактически он летит в плазме.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком Источник изображения: © Минобороны РФ

Впрочем, по словам экспертов, отнести "Авангард" к гиперзвуковым летательным аппаратам можно лишь условно, так как это скорее аэробаллистическая система. "Гиперзвук подразумевает крейсерский полет с использованием воздушно-реактивных или атомных двигателей, — уточняет историк. — Есть определенные критерии: сверхзвуковыми считают скорости до пяти Махов, а далее уже гиперзвуковой диапазон. Причислять аэробаллистические ракеты к гиперзвуковым все же не совсем корректно, хотя и серьезной ошибкой это не назвать. Тут все очень условно".

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Работы по гиперзвуку развернуты в России сразу по нескольким направлениям. Так, ВКС уже оттачивают приемы боевого применения высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который "подвешивается" к перехватчикам МиГ-31. Кроме того, в августе Минобороны России и Московский институт теплотехники (МИТ) подписали контракт на разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности "Анчар-РВ". Детали проекта пока не разглашаются. НПО "Молния" планирует в наступившем году завершить испытания гиперзвуковой ракеты-мишени, а "НПО машиностроения" продолжает работать над гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон", которой вооружат надводные корабли и подлодки.

"Делать гиперзвуковые ракеты гораздо проще, чем самолеты, — подчеркивает Якубович. — Нет необходимости охлаждать поверхности с большими площадями и не нужно создавать комфортные условия для летчика. Думаю, в дальнейшем пилотируемые самолеты будут развиваться в первую очередь как платформа для такого оружия".