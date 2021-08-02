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Министерству обороны России поставлена первая в 2021 году партия модернизированных танков Т-80БВМ

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Как сообщило 27 июля 2021 года АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" , входящее в его состав АО "Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш") в рамках исполнения гособоронзаказа отправило заказчику (Министерству обороны России) первую в этом году партию модернизированных танков Т-80БВМ.

Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года (с) АО "Омский завод транспортного машиностроения"

В пресс-релизе АО "НПК "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех") говорится:

"Уникальные российские танки с газотурбинным двигателем Т-80БВМ, которые проходят модернизацию на омском предприятии, уже несколько лет с честью несут службу в самых разных уголках нашей страны. Омсктрансмаш - единственный производитель этой модификации Т-80.

Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия танков заявленным техническим характеристикам были проведены все необходимые проверки. В этом году машина впервые проходила испытания в летний период, которые включали в себя прохождение водной преграды. Для этих целей на полигоне Омсктрансмаша был построен искусственный водоем.

Помимо этого, танк испытывали на надежность дистанцией в 5000 км.

"Выполнение гособоронзаказа - это приоритетное направление для нашего предприятия. Т-80БВМ отлично себя зарекомендовали за последние годы, они имеют неоспоримое преимущество при эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях они боеспособны", - отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов".

Со стороны bmpd напомним, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года заключило первый контракт с Министерством обороны России на серийную модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах). Работы по модернизации танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ производятся на АО "Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш", входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех").

В последующем, по известным данным, в 2019 и 2020 годах НПК "Уралвагонзавод" были подписаны еще минимум два контракта с Министерством обороны России на модернизацию, оценочно, до 140 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ.

Фактически первый батальонный комплект модернизированных танков Т-80БВМ (31 танк) по первому контракту 2017 года

поступил только в 2019 году на перевооружение танкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Из остальных танков Т-80БВМ, законтрактованных по первому контракту 2017 года, около 20 единиц получил двумя партиями в августе и декабре 2020 года танковый батальон 423-го гвардейского мотострелкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. В ноябре 2020 года партия танков Т-80БВМ была поставлена в Казанское танковое училище.

В апреле 2021 года комплект модернизированных танков Т-80БВМ, видимо сданных "Омсктрансмашем" в конце 2020 года, получил танковый батальон 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край). Тем самым была начата реализация следующих контрактов на модернизацию по варианту Т-80БВМ. Теперь сдана еще одна партия танков Т-80БВМ.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что в 2021 году Министерство обороны России планирует получить около 80 модернизированных танков Т-80БВМ.

Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года (с) АО "Омский завод транспортного машиностроения"

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
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Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
СФ
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