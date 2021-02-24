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Планы поставки бронетанковой техники в Сухопутные войска России в 2021 году

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Как сообщило 22 февраля 2021 года Министерство обороны Российской Федерации, до конца текущего года в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 800 единиц бронетанковой техники. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Министерству обороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Танк Т-72Б3 "образца 2016 года" из состава 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, 14.04.2020 (с) Алексей Китаев

В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", часть из которой будет передана заводом изготовителем в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров танкистов.

Кроме того, в соединения и воинские части поставят более 120 боевых машины пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также порядка 300 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-2
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БМП-3
БТР-82
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