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200-я отдельная мотострелковая бригада перевооружена модернизированными танками Т-80БВМ

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Как сообщила 13 ноября 2019 года пресс-служба Северного флота, танковый батальон [200-й] отдельной мотострелковой бригады Северного флота полностью перевооружён на модернизированные танки Т-80БВМ.

Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота завершил перевооружение на танки Т-80БВМ. В соединение поступила последняя партия из 26 боевых машин, которые прошли модернизацию на заводе "Омсктрансмаш".

Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, ноябрь 2019 года (с) Министерство обороны России

Боевая подготовка личного состава танкового батальона в новом периоде обучения уже будет проходить на новой технике. Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая поступила в бригаду в 2018 году.

Танк Т-80БВМ - это новый вариант модернизации Т-80БВ, проведённый по варианту повышения основных боевых качеств бронемашины: огневой мощи защищённости, подвижности и командной управляемости.

Танк оснащен доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, который позволяет повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах и развивать скорость до 70 км/ч. Уникальные свойства газотурбинного двигателя дают Т-80БВМ преимущество при эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики.

Боевая машина оснащена пулемётами НСВТ и ПКТ и 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами. Для управления оружием применяется система управления огнём "Сосна-У", в состав которой входят прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами, а также с лазерным дальномером.

В ходе модернизации танки получили комплекс управляемого вооружения "Рефлекс", использование которого даёт преимущество в увеличении дальности стрельбы, а также способность поразить танк или иной защищённый объект противника на дистанции до пяти километров.

Помимо брони, экипаж танка защищает комплекс модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивный решетчатый экран.

Со стороны bmpd напомним, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года заключило контракт с Министерством обороны России на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах). Работы по модернизации танков Т-80Б по данному контракту производятся на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех")

Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, ноябрь 2019 года (с) Министерство обороны России

Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, 2019 год (с) Министерство обороны России

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Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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