64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ

Как сообщила 7 апреля 2021 года пресс-служба Восточного военного округа, впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне, несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона.

Модернизированные танки Т-80БВМ, поступившие на переоснащение танкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край), апрель 2021 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Ранее, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения.

В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО.

Справочно:

Т-80БВМ - российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО "Омсктрансмаш". Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У", включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танк обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук" и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и активной защиты "Арена-М". Боевая масса 46 т.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о том, что модернизированные танки Т-80БВМ получил танковый батальон 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Бригада дислоцирована в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край). Ранее этот танковый батальон, по известным сведениям, был оснащен танками Т-80БВ.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года заключило первый контракт с Министерством обороны России на серийную модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах). Работы по модернизации танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ производятся на АО "Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш", входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех").

В последующем, по известным данным, в 2019 и 2020 годах НПК "Уралвагонзавод" были подписаны еще минимум два контракта с Министерством обороны России на модернизацию, оценочно, до 140 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ.

Фактически первый батальонный комплект модернизированных танков Т-80БВМ (31 танк) по первому контракту 2017 года поступил только в 2019 году на перевооружение танкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Из остальных танков Т-80БВМ, законтрактованных по первому контракту 2017 года, около 20 единиц получил двумя партиями в августе и декабре 2020 года танковый батальон 423-го гвардейского мотострелкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. В ноябре 2020 года еще одна партия танков Т-80БВМ была поставлена в Казанское танковое училище.

Поставка теперь танков Т-80БВМ в танковый батальон 64-й отдельной мотострелковой бригады свидетельствует о начале реализации следующих контрактов на модернизацию по варианту Т-80БВМ. Ранее сообщалось, что в 2021 году Министерство обороны России планирует получить около 80 модернизированных танков Т-80БВМ.

Модернизированные танки Т-80БВМ, поступившие на переоснащение танкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край), апрель 2021 года (с) Министерство обороны Российской Федерации