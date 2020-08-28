Контракты Министерства обороны России с "Ростехом"

Как сообщила 25 августа 2020 года Госкорпорация Ростех, Министерство обороны России и Госкорпорация Ростех в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" подписали ряд соглашений на общую сумму более 300 млрд рублей. Соглашения касаются поставок новой техники и боеприпасов, модернизации существующего парка военной техники, а также новых перспективных разработок для российских вооруженных сил.

Модернизированный танк Т-80БВМ в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, 23.08.2020 (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Соглашения с Министерством обороны подписали "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России", Уралвагонзавод и НПО "Сплав" холдинга "Техмаш".

"Сегодня в ходе "Армии-2020" мы подписали контракты на поставку новых самолетов, вертолетов, бронетанковой техники различного назначения, а также на ремонт и модернизацию боевых машин, проведение перспективных исследований для российской армии. Реализация соглашений позволит оснастить войска передовыми образцами вооружений, усовершенствовать тактико-технические характеристики уже стоящих на вооружении изделий, создать необходимый научно-технический задел для перспективных разработок", − сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Министерству обороны будет поставлена передовая авиационная продукция − истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ2, учебно-боевые самолеты Як-130 и транспортные самолеты Ил-76МД-90А. "Сплав" поставит вооруженным силам реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и 122-мм реактивные снаряды 9М22У для РСЗО "Град".

Уралвагонзавод проведет ремонт и модернизацию стоящих на вооружении танков Т-80БВ. Это позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машины и довести ее до уровня Т-80БВМ. Также подписан контракт на проведение капремонта с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. По итогам выполнения работ будет улучшен ряд технических характеристик, таких как огневая мощь, защищенность, командная управляемость и подвижность.

Холдинг "Вертолеты России" заключил с Минобороны РФ контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию перспективного вертолетного комплекса корабельного базирования. Новый комплекс станет универсальным вертолетом морского базирования с возможностью выполнения поисково-спасательных, транспортно-боевых и противолодочных задач. В соответствии с утвержденными графиками, первый этап ОКР планируется выполнить в течение трех лет. Также холдинг поставит ведомству два вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

В свою очередь, АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" сообщила:

25 августа в рамках VI Международного военно-технического форума "Армия-2020" состоялось подписание контракта между Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") и Министерством обороны Российской Федерации. Данное соглашение предусматривает проведение ремонта и модернизации танков Т-80БВ. Это позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машины и довести ее до уровня Т-80БВМ. По условиям контракта УВЗ должен провести ремонт более 50 единиц бронетехники.

Т-80БВМ - это разработанный АО "Омсктрансмаш" новый вариант модернизации танка Т-80БВ, он обеспечивает повышение его основных боевых качеств: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости, дальнейшую поддержку его жизненного цикла предприятиями промышленности.

В другом пресс-релизе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" говорится:

25 августа на форуме "Армия-2020" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель генерального директора концерна "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов подписали контракт на проведение капитального ремонта с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

Данные работы предусматривают восстановление изделий до исправного состояния с заменой или восстановлением его составных частей, включая базовые. Также будет обеспечено повышение ряда боевых характеристик машин, таких как огневая мощь, защищенность, командная управляемость и подвижность. Работы по капитальному ремонту и модернизации будут выполнены Рубцовским филиалом Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2021-2022 годах.

Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К - это гусеничная боевая машиной, имеющая вооружение, броневую защиту и высокую маневренность. Она оснащена дневными и ночными приборами наблюдения. БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп, действующих на глубину 50-80 км от своих подразделений.