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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания и принятия мер по обеспечению безопасности РФ

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Военнослужащие США на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие США на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что очень внимательно следят за натовскими учениями в Грузии и готовы принять соответствующие контрмеры.

"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное, это, конечно, обязывает принимать меры для обеспечения нашей безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать начавшиеся в Грузии учения НАТО с участием Великобритании и Азербайджана.

По его словам, "это то, о чем многократно говорили и наш президент, и министр обороны".

Ранее в Минобороны Грузии сообщили, что ежегодные учения Agile Spirit, которые пройдут в Грузии уже в 10-й раз, будут проходить с 26 июля по 6 августа.

Участие в учениях примут около 2 тыс. 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана. Отмечалось, что США на учения в Грузию направят около 700 военнослужащих. В Грузию морским путем из румынского порта Констанца США также перебросили различную военную технику.

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