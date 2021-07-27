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Интерфакс-АВН

В Грузии начались учения Agile Spirit 2021 с участием военнослужащих 12 стран-членов НАТО

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Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии
Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Тбилиси. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Ежегодные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021") с участием военнослужащих 12 членов НАТО и трех партнеров альянса, стартовали в Грузии в понедельник.

Церемония открытия учений состоялась на военной базе грузинских сил обороны в Сенаки (на западе Грузии).

На церемонии открытия министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что в ходе нынешних учений впервые участие в них принимают в большом количестве военнослужащие сил специальных операций.

Также, сообщил он, впервые широкомасштабным будет воздушно-десантный компонент учений.

На прошлой неделе в Минобороны Грузии сообщили, что на учения в Грузию США направили более 700 военнослужащих, различную технику и вертолеты "Блэк хоук", которые будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.

Учения Agile Spirit пройдут в Грузии уже в 10-й раз. Учения продлятся до 6 августа.

Участие в учениях примут около 2 тыс. 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

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