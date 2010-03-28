Раздвоение наличности



Учения войск НАТО.

Источник: rusvesna.su Учения войск НАТО.Источник: rusvesna.su

НАТО проводит демилитаризацию, вкладывая все больше денег в новые вооружения

Какие бы шаги ни предпринимала сегодня Москва – пусть даже самые миролюбивые, ее все равно обвинят в чем-нибудь нехорошем. Вооружаемся – излишне агрессивны, разоружаемся – вынашиваем коварный замысел, который скрыт за этим "показным разоружением". В шахматах это называется цугцванг. Однако жизнь не спорт, а потому чтобы "разрулить" ситуацию, хватило нескольких роликов в президентском Послании Федеральному собранию.В отношении России руководство НАТО заняло выжидательную и двойственную позицию. Политику альянса можно охарактеризовать как сдерживание и диалог. Об этом подробно рассказано в очередном ежегодном докладе, подготовленном от имени генерального секретаря НАТО.

Данный доклад, для Йенса Столтенберга уже четвертый по счету и охватывающий 2017 год, по традиции пронизан антироссийской истерией. Как явствует из документа, страны – члены НАТО наконец-то стали наращивать военные расходы. Об этом генсек организации сообщил 15 марта, представляя доклад в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

“Когда антироссийская истерия спадет, придется все это добро отправлять на фронты в жаркую Африку”

Напомним, что решение прекратить продолжающееся длительное время сокращение военных расходов и нарастить их в течение следующего десятилетия до двух процентов ВВП принято на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Причем не менее 20 процентов от общего бюджета планируется тратить на закупки оружия и НИОКР по созданию новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Мы три года подряд были свидетелями наращивания расходов на оборону в Европе и Канаде, что в итоге принесло дополнительно 46 миллиардов долларов", – подчеркнул Столтенберг. За это время на закупку оружия, проведение операций и учений было потрачено 18 миллиардов долларов. В 2017 году европейские страны блока и Канада подняли военные расходы почти на пять процентов (точнее – на 4,87%).

Кто развалил часовню

Фокус всех этих мероприятий направлен строго на Россию, которую в Брюсселе назначили главным пугалом. Столтенберг "припомнил" не только отравление Скрипаля, его дочери и британского полицейского, но также нападение на Грузию, аннексию Крыма, военную поддержку "сепаратистов" на востоке Украины, попытки подорвать демократические выборы и институты, а также наращивание военного присутствия "от можа до можа" – то бишь от северных границ Европы до Ближнего и Среднего Востока. Упреков генсека удостоились укрепляющиеся ВС РФ, а в особенности – модернизация ядерных систем. "Россия внесла возможность ведения войны с применением обычного и ядерного оружия в свою доктрину и отрабатывает это в ходе учений", – гневно произнес Столтенберг, дескать, Москва "размывает границы между применением ядерного и обычного оружия".

Странно слышать это от представителя блока, главный член которого – США – в обновленной ядерной доктрине как раз и размыл эту самую границу, фактически заявив о готовности применить ОМП даже в ответ на кибератаку.

Хорошо, что генсек НАТО в антироссийском запале не приписал Москве организацию урагана "Катрина" или падение Тунгусского метеорита. А ведь мог бы. Помните, как в "Кавказской пленнице":

– Простите, часовню тоже я… развалил?

– Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке…

При этом глава альянса заверил аудиторию, что НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений. Тут закралось было сомнение в адекватности докладчика. Но нет, дальше все встало на свои места, Столтенберг подчеркнул: "Но позвольте мне развеять сомнения – НАТО защитит всех союзников против любой угрозы, и мы будем поддерживать сильные обычные вооруженные силы".

В подтверждение – следующие данные доклада: "В минувшем году мы разместили на восточных границах блока четыре многонациональные боевые группы, усилили свое передовое присутствие в Черноморском регионе. Мы также действовали рука об руку с Европейским союзом в целях обеспечения безопасности наших акваторий, борьбы с терроризмом и защиты от кибератак". Далее указывается, что руководство альянса в три раза увеличило численность Сил быстрого реагирования НАТО (с 13 тысяч до 40 тысяч человек), сформировало Объединенные оперативные силы чрезвычайного реагирования численностью пять тысяч военнослужащих и заодно серьезно укрепило передовое присутствие на северо-восточных и юго-восточных рубежах.

Советы постороннего

"Мы должны быть готовы и способны решительно действовать во всех операционных пространствах – сухопутном, морском, воздушном и кибернетическом", – заявил Столтенберг. Фактически это заявка на статус властелина четырех стихий. Не хочу расстраивать руководство НАТО, но вряд ли это достижимо в обозримом будущем. Ведь чтобы решить эту задачу, всем странам альянса надо будет к 2024 году выйти на рубеж военных расходов не менее двух процентов ВВП. А расчеты показывают, что сделать это смогут только 15 государств из 29. Что касается текущего момента, по состоянию на конец 2017 года планку национальных военных расходов в два процента ВВП осилили только пятеро: США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша. Страны перечислены в порядке убывания доли военных расходов в процентах от ВВП, что дает наглядное представление, кто боится "коварной России" больше всех. Наличие в списке Эстонии, Польши, Великобритании и США не удивляет, а что касается Греции – вероятно, у Афин есть боязнь относительно соседа с востока, а именно Анкары, которая строит "Османскую империю 2.0".

Остальные члены альянса еще очень далеки от выполнения обязательств по выделению не менее двух процентов ВВП на оборону. Так что еще долго тянуть лямку будут преимущественно Соединенные Штаты, чей ВВП составляет 51,1 процента от совокупного ВВП членов НАТО, а оборонные расходы – 71,7 процента бюджета блока. Для сравнения: доля Великобритании – 5,8 процента от общих военных расходов стран альянса, Франции и Германии – по 4,8 процента, Италии – 2,4, Канады – 2,2, Испании – 1,3, а "всех остальных" – 7,1 процента.

Дональда Трампа такая ситуация, как он неоднократно подчеркивал, не устраивает. И если надо будет, он решительно сократит финансовое участие своей страны в этом пережитке холодной войны, от которого, положа руку на сердце, пока для Вашингтона больше вреда и головной боли, чем пользы. Поэтому придется европейцам, хотят они того или нет, все же затянуть пояса, а властям залезть в кошельки налогоплательщиков.

Даже на создание и закупку новых ВВСТ заявленные 20 процентов от военного бюджета тратят всего 12 стран альянса из 29. Здесь свои чудеса. К примеру, первое место по доле этой статьи в расходах в 2017 году заняла Румыния, у которой почти 34 процента, хотя еще в 2014-м было чуть больше 15 процентов. Это третий по счету резкий рост расходов на вооружение среди всех стран – членов НАТО за трехлетний период: активнее всего выросли такие расходы в процентном выражении у Словении (хотя у этой страны они в абсолютном выражении не такие уж большие) и Латвии. Среди лидеров по этому показателю Люксембург (расходы на закупку вооружений – около 33 процентов от общего военного бюджета государства), Литва (31%), Турция (чуть более 30%), Болгария (почти 30%), США (порядка 28%), Норвегия (более 25%), Франция (около 25%), Польша и Великобритания (по 23%), Италия (около 21%), Словакия (около 20%). У остальных либо нет денег, либо их жалко тратить на эти цели, либо нет ничего стоящего, даже идей для создания новых образцов.

Судя по всему, руководство блока взяло твердый курс на новую холодную войну с Россией, а потому всех, кто еще не дошел до планки военных расходов в два процента ВВП и не тратит на вооружения 20 процентов оборонного бюджета, в конечном итоге научат с честью выполнять взятые на себя обязательства. Потом, правда, когда антироссийская истерия спадет, придется все это либо отправлять на фронты в жаркую Африку, либо банально утилизировать. Согласно отчету Столтенберга за 2000–2017 годы натовцы уничтожили в Европе, Центральной Азии и Северной Африке, на Большом Ближнем Востоке почти 47 тысяч тонн обычных и 16 миллионов кассетных боеприпасов, более 97 тысяч ракет класса "земля-воздух" и 1635 разных ПЗРК, свыше 5,6 миллиона противопехотных мин и 2 миллиона гранат.

Вновь какое-то "раздвоение личности" НАТО: с одной стороны – требуют увеличить оборонные расходы, а с другой – говорят, что стали "крупнейшей в мире организацией по демилитаризации". Некорректно давать советы, но все же вы там, в НАТО, как-то определитесь: тянуть или толкать.

Владимир Щербаков, ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года