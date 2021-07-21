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Известия.ru

Blue Origin запустит два космических корабля с пассажирами в 2021 году

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Американская компания Blue Origin планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил на пресс-конференции миллиардер Джефф Безос, которому принадлежит фирма.

«У нас будут еще два полета с людьми [на борту] в этом году», — заявил Безос на пресс-конференции, трансляцию которой вел CNN. вели центральные телеканалы.

Основатель Amazon добавил, что пока не уверен, что компания будет осуществлять пилотируемые запуски корабля в следующем году.

«Мы решим, какой постепенно станет частота [пилотируемых запусков]. Мы хотим, чтобы она была очень высокой», — заключил Безос.

Ранее в этот день корабль New Shepard с экипажем из четырех человек, в число которых вошел Джефф Безос, совершил испытательный суборбитальный космический полет. Он продлился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля, помимо Безоса, стали его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, профессиональный летчик, и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.

Они могли испытывать чувство невесомости в течение трех минут. Отмечается, что Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен — самым молодым.

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Страны
Нидерланды
США
Компании
Blue Origin
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