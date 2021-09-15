Соучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании

Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании Privateer Space.

«Создается непохожая на другие частная космическая компания Privateer Space», — написал Возняк в Twitter.

Он также опубликовал ссылку с краткой видеопрезентацией предприятия на YouTube. В ролике говорится, что Privateer Space основана Возняком совместно с американским инженером и гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Кроме того, создатели отмечают, что новая компания «будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества».

Подробную презентацию Privateer Space проведут на технологической выставке AMOS Tech 2021, которая пройдет 14-17 сентября.

25 июня компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико. Предприятие уже начало продажу билетов на свой космоплан SpaceShipTwo. Цена одного места стартует с $450 тыс.

20 июля создатель Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный космический полет на корабле New Shepard, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Он продлился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля, помимо Безоса, стали его младший брат Марк, 82-летняя профессиональная летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.