Войти
ТАСС

NASA поздравило компанию Безоса с успешным полетом New Shepard с пассажирами

120
0
0

В организации заявили, что с нетерпением ждут будущих запусков Blue Origin

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник поздравило компанию Blue Origin с успешным первым суборбитальным полетом корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был миллиардер Джефф Безос.

"Поздравляем команду Blue Origin с первым полетом New Shepard с пассажирами на борту. Мы с нетерпением ждем будущих полетов с исследователями и грузами технологий, созданных при поддержке NASA, на борту", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Blue Origin во вторник осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них, помимо Безоса, был его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin, а также основателем корпорации Amazon. В составляемом агентством Bloomberg списке богатейших людей мира предприниматель занимает первое место. Его состояние превышает $200 млрд.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Virgin Galactic и SpaceX. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Virgin Galactic
Похожие новости
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
27.04.2020
Космические ковбои Дональда Трампа
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
12.07.2011
Лунные деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:37
  • 86
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море